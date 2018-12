Kartenvorverkauf für die Burgwaldnarren startet am Samstag

Rechtzeitig vor Weihnachten startet der Kartenvorverkauf der Burgwaldnarren.

Sowohl für die Showsitzung am Samstag, 23. Februar, im DGH Burgwald, die dieses Jahr unter dem Motto „Blick zurück – von den 50ern bis heute“ steht, als auch für die Prunksitzung am Samstag, 2. März, in der Frankenberger Ederberglandhalle steht ab Samstag, 8. Dezember, ein begrenztes Kartenkontingent im Reisebüro Lauterbach zur Verfügung. Zum Preis von unverändert zwölf Euro pro Person wird an beiden Sitzungen ein mit viel Herzblut und Engagement vorbereitetes Programm geboten, bei dem viel getanzt, gesungen und gelacht und der Alltag für ein paar Stunden vergessen werden kann. Es gibt auch wieder Kombitickets, die zum Preis von 20 Euro pro Person erhältlich sind. Unser Archivbild zeigt alle Akteure auf der Bühne, in der Mitte Daniel Ayora-Eskandell, beim Schlusslied der Burgwaldnarren: „Dafür mach’mer Fassnacht“.