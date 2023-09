Metal-Festival in Ernsthausen: Extreme Musik, friedliche Stimmung

Von: Juliane Becker

Im Zeichen des Einhorns: Beim Extreme-Metal-Festival Masters of the Unicorn (Meister des Einhorns) in Ernsthausen genossen 450 Fans schrille Musik bei schönem Wetter. Hier spielt die deutsche Band Hallucinate. © Juliane becker

Beim Festival Masters of the Unicorn in Ernsthausen feierten 450 Fans extremer Rockmusik zwei Tage lang zu harten Beats und verzerrten Gitarrenklängen.

Ernsthausen – Verzerrte Gitarrenklänge und harte Beats dröhnen aus den Lautsprechern, es wird wild getanzt und Haare wirbeln durch die Luft. 450 Fans der extremeren Spielarten des Metal feierten am Wochenende ausgelassen in Ernsthausen auf dem Festplatz Vogelwiese beim ausverkauften Festival Masters of the Unicorn.

Veranstaltet wird das Extreme-Metal-Festival vom Verein Morbid Sounds. Schon zum vierten Mal fand es in Ernsthausen statt. In diesem Jahr waren 22 Bands dabei. Sie sind alle Vertreter extremerer Spielarten des Metal, wie Death Metal oder Thrash Metal, die sich durch tieftönende, verzerrte Gitarrenklänge und unmelodischen Gesang auszeichnen. Das Festival lief über zwei Tage. Die Besucher konnten direkt neben dem Festivalgelände campen.

Thomas Werner, Vorsitzender des Vereins Morbid Sounds, zog am Ende eine zufriedene Bilanz: Die Stimmung sei ausgelassen gewesen und das Wetter warm und sonnig, ganz im Gegensatz zum vergangenen Jahr. Da regnete es während der beiden Tage des Festivals ununterbrochen.

Voller Einsatz: Sänger Andy von der deutschen Band Alteri dem Metal-Festival in Burgwald-Ernsthausen © Becker, Juliane

Das Festival sei „friedlich“ verlaufen und es habe „keine großen Vorkommnisse gegeben“. Von den Ernsthäusern habe es bisher keine negativen Rückmeldungen gegeben, weder in diesem, noch in den vorigen Jahren. Ähnlich äußerte sich der Ernsthäuser Ortsvorsteher Marco Kwiatkowski. Anfangs habe es beim ein oder anderen Bedenken gegeben, aber das habe sich schnell gelegt. „Das Festival ist bei uns angekommen“, sagte er.

Viele Ernsthäuser halfen ehrenamtlich mit, so auch Ortsvorsteher Kwiatkowski, der am Wochenende hinter der Theke stand. Die Feuerwehr und die First Responders übernahmen Brandschutz und Erste Hilfe.

Der Verein veranstalte das Festival aus „Liebe zur Musik“, sagt Thomas Werner, „Es hat keinen kommerziellen Hintergrund“.

Auch im nächsten Jahr soll das Festival wieder in Ernsthausen stattfinden. Viel größer als in diesem Jahr mit 450 verkauften Karten soll die Veranstaltung nicht werden. (Juliane Becker)