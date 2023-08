Pilzsaison hat begonnen: Tipps für Sammler - und Anfänger

Pilzsammler-Treff am Zimmermanns-Platz im Burgwald. Sie sind stolz auf ihren Fund: Hinten von links Diana Cloodt und Maria Reder-Karle. Vorne Maria, Majd, Lou und Minu. Bei einer Rast berichtet Diana Cloodt von einer bisher für sie erfolgreich verlaufenen Pilzsaison. Im Juni fand sie reichlich Pfifferlinge, dann Champignons und jetzt Steinpilze. © Werner Ebert

Es ist wieder so weit: Die von vielen Sammlern ersehnte Pilzsaison hat begonnen.

Burgwald – Reichlich Regen und schwüle Luft bildeten ideale Voraussetzungen dafür, dass sich die Schwammerln jetzt zeigen: sowohl die Champignons auf den Wiesen als auch zahlreiche Waldpilze. Wir zeigen, was ein Pilzsammler wissen sollte – vor allem dann, wenn er Anfänger ist.

Pilze haben vielfältige und wichtige Aufgaben in der Natur: Sie zersetzen Biomasse und führen diese in den Lebenszyklus zurück. Außerdem haben sich einige Arten auf bestimmte Bäume spezialisiert, umspinnen mit ihren „Wurzeln“ (Hyphen) die Wurzeln der Wirtsbäume und sind essenziell für deren Wasseraufnahme.

Diese Hyphen sind der eigentliche Pilz. Was sich an der Oberfläche zeigt und gepflückt wird, sind lediglich die Sporenträger. Deren winzige Sporen werden millionenfach vom Wind verfrachtet und können, bei günstigen Bedingungen, ein neues Geflecht (Myzel) bilden. Manche Pilze haben von ihren Wirtsbäumen den Namen erhalten wie zum Beispiel der Birkenpilz und der Lärchenröhrling.

Neben diesen Mykorrhiza-Pilzen gibt es zahlreiche andere, die sich nur auf die Zersetzung der Laubstreu oder von Holz spezialisiert haben. Zu den Letzteren gehört der Hallimasch. Ein Exemplar dieser Gattung in Oregon ist als das größte und (hochgerechnet) schwerste Lebewesen auf Erden berühmt geworden.

Das Wissen um die wichtigen Aufgaben der Pilze im Naturzusammenhang wird den Sammler zu schonendem Umgang verpflichten. Ohnehin darf nur zum Eigenbedarf gesammelt werden. Unbekannte oder auch als Giftpilze bekannte Exemplare sollten nicht zertreten werden. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass Pilze möglichst schonend entnommen werden. Das heißt: Arten wie Steinpilz und Pfifferling, die sich leicht lösen lassen, sollten herausgedreht, andere, bei denen Myzel und Substrat am Stiel hängen bleiben, besser abgeschnitten werden.

Feuchtigkeit und Schwüle lassen aber nicht nur die höheren Pilze wachsen, auf die es die Sammler abgesehen haben, sondern auch Schimmelpilze, ihre niederen Kollegen und „Feinde“, die sie befallen können, noch bevor sie richtig entwickelt sind. Außerdem fliegen bei diesem Wetter eher Insekten, die dafür sorgen, dass sich ihre Maden in Pilzen vermehren. Denn für diese sind deren Proteine, wie auch für den Menschen, wichtige Nährstoffe. Vielerorts sind Pilze durchlöchert – möglicherweise durch Maden.

Günstig ist für das Pilzesammeln, wenn nach der schwülen, feuchten Wachstumsphase eine Abkühlung erfolgt. Spannend ist natürlich immer die Frage: giftig oder nicht? Bei der Antwort können sicherlich Pilzbücher ebenso wie Apps helfen. Dennoch ist es empfehlenswert, sich anfangs einem erfahrenen Sammler anzuschließen und sich genau anzuschauen, wie unterschiedlich ein- und dieselbe Art aussehen kann je nach Wachstumsstufe, Standort und Bodenbeschaffenheit. Es sollte immer gelten: im Zweifel nie!

Nichts zu halten ist von Aberglauben: Wenn Silberlöffel nicht anlaufen, befindet sich kein Giftpilz in der Mahlzeit. Oder: Wenn sich Schneckenfraß am Pilz befindet, kann er nicht giftig sein.

Pilze richtig verarbeiten

Pilze sind zum Teil immer noch mit Schwermetallen oder Cäsium belastet. Deshalb ist es ratsam, die Mahlzeiten zu strecken. Um das zu erreichen, müssen sie konserviert werden. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Trocknen ist eine. Dazu werden die Pilze dünn aufgeschnitten in ein Dörrgerät gegeben, bis sie rascheltrocken sind.

Das funktioniert auch im Backofen auf Backpapier bei Umluft und 50 Grad. Die Ofenklappe muss leicht geöffnet sein. Die trockenen Pilze können in verschlossenen Gläsern lange aufbewahrt werden. Dazu eignen sich nicht alle Pilze, besonders aber die mit festem Fleisch wie junge Steinpilze, Rotkappen oder schuppenstielige Hexenröhrlinge. Auch Herbsttrompeten eignen sich sehr gut und ergeben eine kräftige dunkle Soße.



Einfrieren ist ebenfalls eine gute Methode. Dabei hat es sich bewährt, die Pilze nicht roh einzufrieren, sondern fertig zubereitet. Pilze enthalten einen hohen Wasseranteil. Der tritt beim Braten mit Salz aus. In diesem Bratensaft lassen sich die Schwammerln sehr gut und lange einfrieren, und sie nehmen weniger Platz in Anspruch. Dass Pilze nicht aufgewärmt werden dürfen ist eine alte Mär. Sie gilt heute nicht mehr, wenn sie im Kühlschrank in Porzellan- oder Glasgefäßen gelagert werden.

Erste Symptome bei einer Pilzvergiftung

Viele Vergiftungen entstehen nicht durch das Pilzgift, sondern durch verdorbene Pilze. Das geschieht, wenn zu alte Pilze verwendet, oder sie unsachgemäß transportiert werden, beispielsweise in Plastikbeuteln, auf die womöglich noch die Sonne scheint. Dann zersetzt sich das in den Pilzen vorhandene Eiweiß und das führt zu einer Eiweißvergiftung ganz ähnlich einer Fisch- oder Fleischvergiftung, die mit Durchfall und Erbrechen einhergeht.



Das sind auch die ersten Symptome bei einer Pilzvergiftung, wobei die Schwere des Verlaufs natürlich auch immer von der Dosis abhängig ist. Jedenfalls ist es immer ratsam bei Verdacht auf eine Pilzvergiftung, das verwendete Material zu sichern, indem man zum Beispiel im Abfall nach Resten der verwendeten Pilze sucht. Auch Speisereste und Erbrochenes können helfen.

Bei einer Vergiftung mit dem Grünen Knollenblätterpilz nützt eine konservative Behandlung mit Magenauspumpen und Aktivkohle nichts mehr. Wenn die Behandlung zu spät beginnt und die Leber schon geschädigt ist, nützt auch die gelegentlich erfolgreiche Blutwäsche oder Mariendistel-Extrakt nichts mehr.

Das war bei einer Übersiedler-Familie der Fall, die mitten im Winter eine Soße aus Trockenpilzen zubereitet hatten. Da hatte der behandelnde Arzt zu dieser Jahreszeit auch nicht gleich an eine Pilzvergiftung gedacht. eb



Info: Bei Verdacht auf eine Pilzvergiftung helfen Notrufzentralen weiter. Die in Bonn ist immer besetzt: 0228/287-33480

Von Werner Ebert