Reitturnier in Ernsthausen - Spannung vor Kreismeisterschaft

Kandidatin für den Kreistitel? Ann-Kristin Freitag (RFV Rosenthal-Willershausen) auf Stute Batumi. © ZMP

In Burgwald-Ernsthausen geht es um die Kreismeistertitel von Waldeck-Frankenberg in Springen und Dressur.

Ernsthausen – Ein ereignisreiches Pferdesport-Wochenende am 1. und 2. Juli steht in der Burgwaldgemeinde an. Der RFV Burgwald-Ernsthausen ist am Samstag und Sonntag Gastgeber seines traditionellen Reitturniers.

Ausgetragen werden hier auch die Kreismeisterschaften Waldeck-Frankenberg in den Disziplinen Dressur und Springen. Außerdem gibt es eine Wertungsprüfung zum „Walter-Bergmoser-Förderpreis 2023“. Die Gastgeber sind einer von vier Veranstaltern, bei denen der Förderpreis ausgetragen wird. Dabei sammeln die teilnehmenden Reiter Punkte auf vier Turnieren an unterschiedlichen Orten. Die Sieger dürfen sich über Geld- und Ehrenpreise freuen.

Fast 500 Nennungen liegen zu dieser Pferdeleistungsschau vor, die Zahl kann sich durch Online-Nennungen durchaus noch erhöhen. Reitprüfungen in den Disziplinen Springen und Dressur werden bis zur Klasse M ausgetragen. Die Prüfungen laufen parallel in der Reithalle, wo die Dressurprüfungen ausgetragen werden, und auf dem Rasenplatz, wo die Springreiter im Einsatz sind.

Auch der Reitnachwuchs wurde bei der Ausschreibung nicht vergessen, egal ob Führzügel-WB oder Dressurwettbewerb, dem Nachwuchs wird auch wieder eine große Bühne geboten. Besonderes Interesse gebührt natürlich den Startern der Kreismeisterschaften. Bei den Dressurreiterinnen und Reitern ist Titelverteidigerin Elena Gronewold vom RFV Pferdezentrum Edersee Ober-Werbe wieder am Start.

Dagegen dürfte das Siegerpodest der Senioren Springreiter am Sonntag völlig neue Gesichter präsentieren. Denn Titelverteidiger Richard Friedrich wird zur Schonung seiner zwölfjährigen Stute Cyppy nicht melden, denn die grüne Saison ist noch lang.

Auch die Amazonen Daniela Hocke (Korbach) und Madeleine Rininsland (Frankenberg) als Zweit- und drittplatzierte hatten Mitte der Woche noch nicht genannt. Deshalb werden die Titelkämpfe in diesem Jahr besonders spannend.

Gut möglich, dass eine Amazone ganz oben auf dem Treppchen steht. Ann-Kristin Freitag (Rosenthal-W.), oder die Geschwister Luisa und Sophia Haschlar (Bad Wildungen) könnten sich durchaus die Kreis-Springerkrone sichern.

Im Rahmenprogramm lädt der Reit-und Fahrverein Burgwald-Ernsthausen am Samstagabend wieder zu einem Dämmerschoppen ein. Für Essen und Getränke ist an allen Tagen wie immer bestens gesorgt. zmp