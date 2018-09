SPD-Chefin Andrea Nahles besuchte die Firma Osborn in Burgwald

Lob für Ausbildungshilfen

+ © Martina Biedenbach SPD-Chefin bei Osborn: Zusammen mit (von links) SPD-Unterbezirksvorsitzendem Dr. Hendrik Sommer und der SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Daniela Sommer besuchte die SPD-Chefin Andrea Nahles den Industriebürstenhersteller Osborn. Geschäftsführer Marc Stahlschmidt empfing die Gäste. © Martina Biedenbach

Burgwald. Roter Blazer, weiße Hose, gut gelaunt – so präsentierte sich Andrea Nahles, die Vorsitzende der SPD, als sie am Montag die Firma Osborn International in Burgwald besuchte.