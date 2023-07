Elena Gronewold in der Dressur und Daniela Hocke im Springen sind die neuen Kreismeister

Kreismeisterinnen in die Mitte nehmen: Im Springreiten kamen (v.l.) Sophia Haschlar, Daniela Hocke und Luisa Haschlar aufs Podest. © bb

Dressur- und Springreiter aus Waldeck-Frankenberg trugen ihre Kreismeisterschaft in Ernsthausen aus.

Ernsthausen – Titelverteidigerin Elena Gronewold (Ober-Werbe) in der Dressur und Daniela Hocke (Korbach) im Springen haben mit ihren Pferden Fürst Sandro und Coralie die Kreismeisterschaft in der Leistungsklasse (LK) 2+3 gewonnen.

Die Titelkämpfe des Kreisreiterbundes Waldeck-Frankenberg, die auf der Reitanlage in Ernsthausen ausgetragen wurden, verliefen vor allem beim Springen zum Teil sehr spannend.

In der Dressur war die Titelvergabe eine klare Angelegenheit, denn in beiden Wettbewerben die zur Kreismeisterschaft zählten, hatte Gronewold vom RFV Pferdezentrum Edersee Waldeck-Oberwerbe mit Fürst Sandro die Nase vorn. Alexandra Richter (Bad Arolsen) auf und die Bad Wildungerin Ilka Gundermann-Vaupel teilen sich Rang zwei.

Die Korbacherin Daniela Hocke krönte ihre diesjährige Leistung mit dem Kreistitel im Springen. Nach der Vizemeisterschaft vor einem Jahr gelang ihr diesmal mit ihrem Pferd Coralie der große Sprung. Sie hatte am Samstag bei einem Springen der Klasse M noch auf Rang zwei hinter Sophia Haschlar gelegen, doch als die Wildungerin am Sonntag in M-Springen mit Siegerrunde mit ihrem Pferd Carlo einen Abwurf hinnehmen musste, war der Weg für Hocke und Coralie frei, die fehlerfrei blieben.

„Natürlich freue ich mich über den Sieg“ gab Hocke strahlend zu Protokoll, sie gab aber zu, dass „heute die Tagesform entscheidend war“. Hocke verwies die Haschlar-Geschwister Sophia und Luisa auf die Ränge zwei und drei. „Es ist mein erster Erfolg in der Leistungsklasse“ freute sich Hocke, die bei den jungen Reitern auch schon Kreismeisterin war. Dabei wäre ihr der Termin in Ernsthausen beinahe durchgerutscht: Hocke musste nachmelden. Gleich dreimal stand Tessa Biermann (SV Nieder-Waroldern) auf dem Podest. Gold in der Dressur LK 5+6 und in der Kombination, Bronze mit der Mannschaft. Die Mannschaft des RV Sachsenhausen verteidigte ihren Titel fehlerfrei.

Nachdem am Vorabend der Sieg schon tüchtig gefeiert wurde, verbreiteten Greta Charlotte Schütz, Sophia Kesting und Jörg Becker auch am Sonntag bei der Siegerehrung beste Stimmung bei einer Sektdusche. Vizemeister wurde der RFV Rosenthal-Willershausen (wir berichteten). Der Verein aus Rosenthal durfte sich gleich über zwei Kreismeistertitel freuen. Im Springen, der LK 4 siegte Paula Dersch und in der LK 5+6 Anne Schleiter. Auch der Gastgeber ging nicht ganz leer aus. Lisa Berghöfer wurde hinter Schleiter Vizemeisterin. Die Titelkämpfe der Bambinis musste wegen fehlender Nennungen entfallen. bb

Kreismeisterinnen in die Mitte nehmen: bei den Dressurreiterinnen nahmen (v.l.) Alexandra Richter, Elena Gronewold und Ilka Gundermann-Vaupel die Medaillen entgegen. © bb