Verein zum Schutz des Lebensraums Burgwald kritisiert B252-Trassenplanung

Von: Karl-Hermann Völker

Teilen

Laufender Trassenbau Münchhausen: Mit Bildern von dortigen Baustellen, von Versuchen mit Messstäben in der Landschaft und mit Plänen informierten in der VSELB-Jahreshauptversammlung (von links) Florian Zenz, Colette Eckstein, Jürgen Schmied, Arno Vogt, Wulf Hahn und Torben Majewske über die geplante Trasse bei Wiesenfeld. © Völker, Karl-Hermann

Der Verein zum Schutz und Erhalt des Lebensraums Burgwalds (VSELB) setzt sich weiterhin kritisch mit dem geplanten Trassenverlauf der Umgehungsstraße Ernsthausen/Bottendorf der Bundesstraße 252 auseinander.

Burgwald – In der jüngsten Jahreshauptversammlung im DGH Wiesenfeld informierte der Verkehrsgutachter Wulf Hahn vom Büro Regio-Consult in Marburg über rechtliche Möglichkeiten für Betroffene im Zuge eines kommenden Anhörungs- und Planfeststellungsverfahrens und riet dazu, für die Verfahren eine Fachkanzlei für Umweltrecht heranzuziehen. Zur Durchsetzung seiner Interessen hat sich der VSELB inzwischen auch mit der AG „Rettet den Burgwald“ in Wetter zusammengeschlossen.

„Nur sehr dürftig“

Enttäuscht zeigten sich alle anwesenden Vereinsmitglieder aus Ernsthausen und Wiesenfeld über den Auftritt der Vertreterin von Hessen-Mobil Bad Arolsen bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Burgwald (HNA berichtete). „Ohne konkrete, neue Unterlagen waren ihre Informationen angesichts des großen öffentlichen Interesses an dieser konfliktbelasteten Straßenplanung nur sehr dürftig“, meinte Torben Majewske, Vorsitzender des VSELB. Die Reaktionen der Gemeindevertreter seien zudem akustisch ohne technische Verstärkung für die etwa 45 Zuhörer kaum verständlich gewesen.

Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Arno Vogt dokumentierte Majewske mit vielen Bilderfolien das Umgehungsprojekt seit dem 15. Februar 2006, als die Gemeindevertretung den sogenannten Zwölf-Punkte-Beschluss fasste, „in Solidarität für alle Ortsteile der Gemeinde Burgwald unzumutbare Belastungen einzelner Ortsteile nicht hinzunehmen“. „Nur zwei Punkte werden aktuell noch erfüllt. Wo bleibt da die versprochene Solidarität?“ fragten die VSELB-Vertreter. Beschlossen wurde deshalb, mit allen Fraktionen der Burgwalder Gemeindevertretung noch einmal Gespräche zu suchen.

Geplant „größte Erdbewegung in Hessen“

Für Ernsthausen und Wiesenfeld sei die Umgehungs-Trasse mit unvertretbaren Landschaftseingriffen, Dammaufschüttungen bei Bahn- und Talüberquerungen – „derzeit geplant größte Erdbewegungen in Hessen“ – und einer 240 Meter langen und 22 Meter hohen Senkelbachtalbrücke auf sieben Stelzen zwischen Wiesenfeld und Burgwald verbunden. Wie solche Landschaftseingriffe und Brückenbauten aussehen können, demonstrierten Vogt und Majewske an Fotos vom aktuellen Trassenbau bei Münchhausen mit dem dortigen Brückenbauwerk als „kleinerem Bruder“.

In einem Brief an den hessischen Verkehrsminister Tarik Al-Wazir habe der VSELB zudem auf ein kaum noch vertretbares Kosten-Nutzen-Verhältnis hingewiesen, nachdem die Planungskosten von 37 Millionen auf mittlerweile rund 64 Millionen Euro angewachsen seien. Für eine halbe Million Euro solle die einst modellhaft ausgebaute Bundesstraße 252 im Schafterbach zum Waldweg zurückgebaut werden.

Die Versammlung beschloss, am 10. September Mitglieder und Interessierte zu einem Trassenbegang vom Reitplatz Ernsthausen bis zum geplanten Talbrückenstandort bei Wiesenfeld einzuladen.

Tümpel mit Wasser gefüllt

In seinem Jahresbericht hatte zuvor Torben Majewske von Naturschutzmaßnahmen im Vogelschutz und bei der Feuchtwiesenpflege im gemeindlichen Biotop „Borewissen“ berichtet, dessen Tümpel erstmals wieder für kurze Zeit mit Wasser gefüllt gewesen seien. Dort müssten dringend in Zusammenarbeit mit Unterer Naturschutzbehörde und Gemeinde im Winter Entbuschungseingriffe vorgenommen werden.