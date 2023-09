Widerstand gegen die geplante Trasse der B-252-Umgehung in der Gemeinde Burgwald

Von: Karl-Hermann Völker

Fertige Münchhäuser Brücke: Ähnlich, mit 230 Metern Spannweite und sieben Stelzen aber viel größer, werde das geplante Brückenbauwerk oberhalb von Wiesenfeld aussehen, demonstrierte VSELB-Vorsitzender Torben Majewske (2. von links) mit diesem Foto bei der Wanderung entlang der geplanten Trasse für die B-252-Umgehung in der Gemeinde Burgwald. © Völker, Karl-Hermann

Viel Widerstand gegen die geplante Trasse für die B-252-Umgehung in der Gemeinde Burgwald zeigte sich bei einem Begang der geplanten Umfahrungsstrecke.

Burgwald – Die geplante Ortsumgehung der B 252 zwischen Ernsthausen und Wiesenfeld mit einem veranschlagten Kostenvolumen von rund 75 Millionen Euro stößt weiterhin auf großen Widerstand von betroffenen Einwohnern beider Ortsteile und von Naturschutzverbänden. Bei sommerlicher Hitze wanderten am Sonntag auf Einladung des Vereins zum Schutz und Erhalt des Lebensraums Burgwald (VSELB) 80 interessierte Bürger aus Wiesenfeld und Ernsthausen entlang der geplanten Trasse, informierten sich mit Karten und Messstab über die Höhe von Dämmen und Bauwerken und demonstrierten am Schluss in Wiesenfeld mit Transparenten, wie das geplante 230 Meter lange „Riesenbrückenbauwerk“ mit sieben Stelzen über das Senkelbachtal einmal aussehen wird.

Kritik an B-252-Trasse: Alle Generation beteiligt

Dazu entrollte Torben Majewske ein meterlanges Fotoposter mit der, wie er sagte, schon fertig gestellten „kleineren Schwesterbrücke“ bei Münchhausen, „die heute schon zeigt, wie endgültig ein solches Monstrum die bisher schöne Landschaft zerstört“. Ein weiterer einschneidender Straßenbau im „klimawichtigen Burgwald“ mit dem Verlust von fünf Hektar Wald bei einer 9,2 Meter langen Strecke, davon zwei Kilometer durch Vogelschutzgebiet, sei nicht mehr vertretbar. „Dass heute so viele Mitbürger aller Generationen hier mitwandern und sich die Dimensionen des Straßenbauprojektes vor Ort anschauen, bestärkt uns darin, dagegen weiterzukämpfen.“

Unterstützt wurden die Trassenwanderer durch Informationen und Kartenmaterial zum geplanten Umgehungsstraßenbau durch den Diplom-Geologen Wulf Hahn vom Büro Regio-Consult in Marburg, der den Verein seit dessen Gründung gutachterlich berät. Er hatte Karten zu Problempunkten wie der Dammaufschüttung im „Henniges Grund“ bei Ernsthausen, der Bahnüberquerung an der Nikolausmühle und der Dammaufschüttung quer durch das Senkelbachtal zum „Rottland“ vorbereitet, wies auf Raumwiderstände, Wasserschutz und das ungeklärte Problem des Tiefenbrunnens bei Ernsthausen hin.

Kritik an B-252-Trasse: Flächenverbrauch von 25 Hektar Wald und Land

Wulf Hahn nahm an der Veranstaltung auch in seiner Eigenschaft als stellvertretender Spitzenkandidat der „Klimaliste Hessen“ für die Landtagswahl teil, die den hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir bereits aufgefordert habe, den geplanten Fernstraßenbau im Burgwald zu stoppen. Mittlerweile sei dafür der Flächenverbrauch auf 25 Hektar zu Lasten des Waldes und der Landwirtschaft angewachsen. „Das ist in Zeiten des Klimawandels mit Dürren, Überschwemmungen und Starkniederschlägen nicht mehr zu rechtfertigen. Stattdessen brauchen wir den massiven Ausbau von Bussen und Bahnen“, erklärte Hahn.

„Alle haben das gemeinsame Problem, mit dem überregionalen Verkehr auf einer Bundesstraße fertig zu werden. Wir aber direkt vor der Haustür“, sagte Dirk Greis, betroffener Anlieger in Ernsthausen und Vertreter der Bürgerliste Umgehungsstraße. „Dies wird in Kürze noch unzumutbarer, wenn die Umgehung der B 252 von Münchhausen her fertig gestellt ist. Wir hoffen auf eine schnelle Lösung!“

Während der Trassenwanderung, einer Getränkepause und bei der abschließenden Rast am Backhaus Wiesenfeld wurden immer wieder auch mögliche Alternativen diskutiert wie den Erhalt der ausgebauten Schafterbach-Strecke mit einer Umgehung vor Bottendorf, die Verlagerung des Schwerlastverkehrs auf die B 236 ab Münchhausen oder Geschwindigkeitsbeschränkungen für Lkw. „Wir sind keine Ortsumgehungsverhinderer, sondern wir suchen Lösungen, die für alle verträglich sind“, betonte Torben Majewske. (Karl-Hermann Völker)