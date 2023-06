Wiesenfeld nach drei Wochen wieder am Telekom-Festnetz

Von: Karl-Hermann Völker

Kabelschaden Telekom Wiesenfeld.jpg © Völker, Karl-Hermann

Der wochenlange Ausfall des Telekom-Festnetzes im Burgwalder Ortsteil Wiesenfeld ist behoben. Ursache war ein Schaden durch neu gesetzte Leitplanken.

Wiesenfeld - Seit Mittwochmittag, 28. Juni, haben die Wiesenfelder Kunden der Deutschen Telekom wieder Festnetzanschlüsse und damit Internetzugänge. Drei Wochen lang hat es gedauert, bis eine Spezialfirma aus Nürnberg im Auftrag der Telekom den Kabelschaden beheben konnte, der beim Einrammen einer Leitplanke an der neu beschichteten Kreisstraße 117 entstanden war.

Jetzt wurde die Schadensstelle zunächst nur durch ein neues Stück Kabel überbrückt, das aber jetzt noch am Straßenrand verläuft und später entlang der Leitplanke unter der Erde eingebaut werden muss. Wegen des Straßenausbaus war das Dorf zuvor drei Monate lang auch von seiner Nord-Süd-Verkehrsanbindung abgeschnitten worden.

Durch den wochenlangen Festnetz-Ausfall war der Unmut bei betroffenen Telekomkunden in Wiesenfeld in den vergangenen Tagen zunehmend gewachsen. Die Telekom hatte Kunden auf Anfrage als Grund für die Störung ein beschädigtes Kabel genannt, das beim Setzen von Leitplanken nach Straßenbauarbeiten von einem Pfosten durchtrennt worden sei. Die Stelle des beschädigten Kabels sei „gefunden und die Instandsetzung veranlasst“, die Telekom bitte noch „um etwas Geduld“, hieß es in der jüngsten Kundenmitteilung am Montag, 26. Juni.