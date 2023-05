Busunternehmen in der Kritik: RP untersucht mögliche Verstöße bei Arbeits- und Ruhezeiten

Von: Lutz Benseler

Busfahrer haben oft lange Arbeitstage – unterbrochen von langen Standzeiten. © imago images / Olaf Döring

Im Linienverkehr in Waldeck-Frankenberg sollen Arbeitszeiten von Busfahrern systematisch nicht korrekt erfasst und Ruhezeiten unterschritten worden sein. Das zuständige Regierungspräsidium (RP) in Gießen ermittelt, ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Waldeck-Frankenberg – Das betroffene Unternehmen widerspricht gegenüber unserer Zeitung: Bei einer internen Überprüfung seien keine Verstöße festgestellt worden.

Die Vorwürfe richten sich gegen die ALV Oberhessen, einen Zusammenschluss mehrerer privater Busunternehmen mit Sitz in Marburg, die auch Linien im Landkreis Waldeck-Frankenberg bedienen. Insbesondere zu einem dieser Unternehmen liegen dem Regierungspräsidium Gießen Beschwerden vor, dass Arbeitszeiten nicht korrekt erfasst und Ruhezeiten unterschritten würden. Entsprechende Dienstpläne von Anfang dieses Jahres sind auch unserer Zeitung zugänglich. „Die Vorwürfe werden von hiesiger Seite ernst genommen und entsprechende Ermittlungen sind bereits im Gange“, sagte ein Sprecher der Behörde. Bei einer Kontrolle habe das RP weitere Unterlagen angefordert.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hat das betroffene Unternehmen eigenen Angaben nach unverzüglich eine Überprüfung der Dienstplan-Software durch einen externen Sachverständigen veranlasst. Alles habe den rechtlichen Vorgaben entsprochen, erklärt Udo Diehl, Geschäftsführer der Oberhessischen Verkehrsgesellschaft (OVG), die zu einem Drittel an der ALV beteiligt ist: „Wir erwarten daher, dass die Überprüfung durch das RP auch kein anderes Ergebnis bringt.“

Ehemalige Beschäftigte kritisieren zudem die Arbeitsbedingungen. So stünden den Fahrern an Endhaltestellen und zentralen Umsteige- und Ablösepunkten keine sanitären Anlagen zur Verfügung. Das sei in der Tat ein Problem, räumte die Geschäftsführung ein. So habe das Unternehmen beispielsweise keinen Schlüssel mehr für die Toiletten am Frankenberger Bahnhof.

Das RP sieht hier den Arbeitgeber in der Pflicht. Zwar gelte die entsprechende Arbeitsstättenverordnung nicht explizit für Busse. Dennoch müsse der Arbeitgeber im Rahmen seiner Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen zur Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren treffen. Daraus könnte sich ableiten lassen, dass sanitäre Einrichtungen zur Verfügung stehen müssten – entweder eigene oder in Form einer „Mitbenutzung in anderen Betriebsstätten“.

Das sagt das Busunternehmen Die den Vorwürfen zugrundeliegenden Interpretationen seien zum Teil „ungewöhnlich“ und die daraus dann konstruierten Vorwürfe (auch deshalb) so nicht zutreffend. „Wo sich – mit Blick auf besondere Einsatzsituationen – Optimierungsbedarf im Detail ergibt, justieren wir kontinuierlich nach. So gelingt es uns, trotz schwieriger Rahmenbedingungen in Nordhessen für verlässliche Buslinien-Verbindungen zu sorgen.“