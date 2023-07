Christoph Pielsticker ist neuer Schützenkönig in Wrexen

Von: Elmar Schulten

Christoph Pielsticker ist neuer Schützenkönig in Wrexen. © Elmar Schulten

Christoph Pielsticker ist neuer Schützenkönig in Wrexen. Zu seiner Königin erwählte er seine Freundin Verena Jäkel, nachdem er sich mit seinem Quasi-Schwiegervater, Frank Jäkel, als Mitbewerber um die Königswürde kurzfristig ein Duell geliefert hatte.

Diemelstadt-Wrexen – Mehr als 300 Schüsse waren am Ende nötig, um den besonders stabil gebauten Vogel von der Stange zu holen. Vergleichsweise schnell fiel der erste Flügel durch einen gezielten Schuss von Luis Köhler, dem Enkel des ersten Dechanten Dieter Oderwald. Den zweiten Flügel holte Adjutant Noah Sebastian Carl, der Sohn von Pfarrerin Elke Carl, von der Stange.

Der Adler aber harrte deutlich länger an der Stange aus als sonst. Dabei saß bei König Christoph Pielstiecker, einem passionierten Jäger, jeder Schuss. Doch es rieselte meist nur Sägemehl oder es fielen einzelne Schichten des offensichtlich viel zu gut verleimten Vogels zu Boden.

Großer Festzug am Sonntag

Als schließlich der Nachfolger von König Rainer Rabe feststand, wurde Christoph Pielsticker von den Armbrustschützen geschultert und unter den Klängen des Musikvereins Scherfede in die Festhalle getragen, wo die offizielle Proklamation stattfand.

Am Sonntag, 16. Juli, wird nach dem Gottesdienst um 10 Uhr zum Platzkonzert mit dem Musikverein Ossendorf geladen. Um 13.30 Uhr stellt sich der große Festzug in der Triftstraße auf. Ab 20 Uhr beginnt die festliche Polonaise der Schützenpaare mit dem Musikverein. Anschließend Festball mit Tanzmusik der Sneeze-Band.

Frauenfestzug am Montag

Am Montag, 17. Juli, übernehmen die Frauen das Kommando. Das Frauenbataillon tritt um 11.30 Uhr in der Triftstraße an, anschließend Tanz in der Halle. (Elmar Schulten)