Corona in Waldeck-Frankenberg: Inzidenz und akute Fälle leicht gesunken

Landkreis-Statistik vom 26. April 2021

Die Corona-Lage in Waldeck-Frankenberg hat sich über das Wochenende kaum verändert. Das geht aus dem Lagebild des Landkreises hervor.

Waldeck-Frankenberg – Der Landkreis berichtete am Montag, 26. April 2021, von 41 nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Vergleich zum Samstag. Die 7-Tage-Inzidenz ist insgesamt aber leicht gesunken: vom 127,9 auf 126,6. Die Zahl der akuten Fälle, also der Menschen, die als aktuell infiziert gelten, liegt mit 365 so hoch wie am Freitag und um 13 niedriger als am Samstag.

Seit Samstag sind 41 Menschen, die bereits infiziert waren, wieder genesen. In den Krankenhäusern im Landkreis werden aktuell 39 Menschen wegen einer Corona-Infektion behandelt (+3), fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation (+1). Einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Corona gibt es laut Landkreis nicht.

Die akuten Fälle in den Städten und Gemeinden

Wie sich die 365 akuten Corona-Fälle vom Montag auf die Städte und Gemeinden verteilen, zeigt die Übersicht (in Klammern Vergleich zum Samstag):

Allendorf 18 (+ 0)



Bad Arolsen 26 (+ 3)



Bad Wildungen 48 (+ 1)



Battenberg 7 (+ 0)



Bromskirchen 2 (- 1)



Burgwald 19 (-10)



Diemelsee 6 (+ 0)



Diemelstadt 4 (+ 1)



Edertal 7 (+ 0)



Frankenau 5 (- 1)



Frankenberg 73 (+ 0)



Gemünden 1 (- 1)



Haina 15 (+ 1)



Hatzfeld 0 (+ 0)



Korbach 39 (- 3)



Lichtenfels 4 (- 2)



Rosenthal 29 (- 6)



Twistetal 14 (+ 4)



Vöhl 9 (+ 2)



Volkmarsen 12 (+ 1)



Waldeck 16 (+ 2)



Willingen 11 (- 4)