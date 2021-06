Corona in Waldeck-Frankenberg: Kein Patient mehr im Krankenhaus

In Waldeck-Frankenberg wird aktuell niemand mehr wegen einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Das hat der Landkreis am Samstag, 26. Juni 2021, berichtet.

Waldeck-Frankenberg - Laut der täglichen Corona-Statistik des Landkreises konnte der zuletzt einzige Corona-Patient im Landkreis das Krankenhaus verlassen. In der Hochphase der Corona-Pandemie wurden als bisheriger Höchstwert 143 Corona-Patienten an einem Tag stationär behandelt (30. Dezember).

Auch die Corona-Inzidenz in Waldeck-Frankenberg hat am Samstag einen neuen Tiefstwert erreicht. Sie ist von 6,4 auf 3,8 gesunken. Der Landkreis berichtete, dass im Vergleich zum Vortag keine Neuinfektionen nachgewiesen wurden. An den vergangenen sieben Tagen waren es insgesamt nur sechs.

Weil seit Freitag sechs Menschen, die infiziert waren, wieder genesen sind, ist die Zahl der akuten Corona-Fälle von 29 auf 23 gesunken. Einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Corona (bisher 159) gibt es nicht.

Wie sich die 23 akuten Corona-Fälle vom Samstag auf die 22 Städte und Gemeinden in Waldeck-Frankenberg verteilen, zeigt die nachfolgende Übersicht (in Klammern der Vergleich zum Vortag).

Erklärung zur Statistik

Die Zahlen in der Liste oben sind nicht die Neuinfektionen, sondern die akuten Fälle (Menschen, die aktuell infiziert sind). Die Zahlen, die in Klammern stehen, sind das Plus bzw. Minus an akuten Fällen im Vergleich zur letzten Veröffentlichung. Dass die Zahl der Neuinfektionen nicht mit dem Plus an akuten Fällen identisch ist, ergibt sich dadurch, dass im Gegenzug zu den Neuinfektionen auch Menschen, die bisher zu den akuten Fällen zählten, wieder genesen. Beispiel: Wenn es in einer Stadt 30 Neuinfektionen gibt, gleichzeitig aber 5 bisher Infizierte genesen, dann gibt es in dieser Stadt nur 25 neue akute Fälle (30 Neuinfektionen minus 5 Genesene). Das ist dann die Zahl in Klammern. Und wenn eine andere Stadt 5 Neuinfektionen hat, aber gleichzeitig 10 neue Genesene, dann steht in Klammern -5.