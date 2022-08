Corona in Waldeck-Frankenberg: 7-Tage-Inzidenz wieder unter 300

Von: Lutz Benseler

Die 7-Tage-Inzidenz in Waldeck-Frankenberg ist im Vergleich zum Dienstag von 378 auf 299 gesunken. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie der Landkreis am Freitag (19.08.2022) in seinem Lagebild berichtet, ist die 7-Tage-Inzidenz in Waldeck-Frankenberg im Vergleich zum Dienstag von 378 auf 299 gesunken.

Waldeck-Frankenberg – Aktuell werden 19 Corona-Infizierte (-12) stationär im Krankenhaus behandelt. Zwei Patienten (-1) liegen auf der Intensivstation. Die Statistik weist 199 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona auf, das wären zehn mehr als am Dienstag.

Ob es sich dabei um eine tatsächliche Zunahme oder eine Änderung der Berechnungsgrundlage handelt, ist unklar. Die Kreisverwaltung war am Freitagnachmittag für Rückfragen nicht mehr zu erreichen.