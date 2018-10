Deine Ausbildung bei metak

Sie suchen einen interessanten Arbeits- oder Ausbildungsplatz in einem gut aufgestellten Unternehmen?

Dann herzlich willkommen bei metak. Inhabergeführt und seit 75 Jahren tief in der Region verwurzelt, beschäftigen wir derzeit 121 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus bilden wir aktuell 10 junge Leute zu Werkzeug- bzw. Verfahrensmechanikern, Mechatronikern und Industriekaufleuten aus.

Ausbildungsberufe:

- Verfahrensmechaniker /-in Kunststofftechnik

- Werkzeugmacher /-in

- Mechatroniker /-in

- Industriekaufmann /-frau

und dies können Sie von uns erwarten:

- sehr gute Übernahmechancen

- schneller praxisnaher Einsatz im Betrieb

- Freiraum für Kreativität

- sehr gute Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

metak GmbH & Co. KG

Kreuzstraße 1, 35099 Burgwald

Tel. 06451/58730

ausbildung@metak.de

www.metak.de