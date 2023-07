Dem geplanten Nahversorger in Heringhausen droht das „Aus“

Teilen

Aus der Traum vom Nahversorger in Heringhausen? Den Investoren sind angesichts der Wirtschaftslage die Betreiber abgesprungen, damit stehen drei geplante Großprojekte am Diemelsee auf der Kippe. © Arbeitsgemeinschaft Faber/Weber

Die drei geplanten Bauprojekte der Arbeitsgemeinschaft Faber/Weber in Heringhausen stehen auf der Kippe: der Nahversorgungsmarkt, das Restaurant am Seeufer und die Appartementhäuser neben dem Feriendorf. Grund: Für den Markt und die Gastronomie fehlen Betreiber.

Diemelsee – Ganz aufgeben wollen die Diemelseer Gemeindevertreter die Projekte mit Investitionen in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro aber nicht: Sie räumten der Arbeitsgemeinschaft bei ihrer Sitzung am Dienstag im Adorfer Rathaus eine Frist bis zum 7. September ein. Bis dahin müssen verbindliche Angaben über Investoren und Betreiber sowie ein Betreiberkonzept vorliegen. Am 29. September wollen die Parlamentarier entscheiden, ob es weitergeht.

Bereits im März 2022 hatten die Gemeindevertreter die Projekte mit knapper Mehrheit gebilligt. Den Nahversorger begrüßen die Heringhäuser ebenso wie Touristiker, gastronomische Angebote am See fehlen. Schwerer tuen sich sich viele Heringhäuser hingegen mit den Appartementhäusern: Sie sind ihnen zu wuchtig.



„Wir stehen an einem unguten Punkt“

Der Schmallenberger Bauunternehmer Johannes Trippe von der Arbeitsgemeinschaft berichtete am Dienstag über den Stand des Projektes. „Wir stehen an einem unguten Punkt“ erklärte er. Als 2021 die erste Gespräche stattgefunden hätten, seien alle noch hoffnungsvoll gesen, im Oktober sei die Entscheidung für das Investment gefallen, die Arbeitsgemeinschaft stellte das Projekt im Parlament und am 22. Februar 2022 bei einem Infoabend in Heringhausen vor.



Betreiber und Pächter abgesprungen

Zwei Tage später habe der Krieg in der Ukraine begonnen, „der einiges geändert hat“: Das wirtschaftliche Umfeld habe sich verändert, die Zinsen seien gestiegen, die Kaufkraft sinke. „Wir hatten Betreiber und Pächter an der Hand“ – doch denen sei das Risiko zu groß geworden, sie alle seien abgesprungen.



Allein 13 potentielle Betreiber aus Deutschland und den Niederlanden seien wegen des Nahversorgers in Heringhausen gewesen, ob große Handelsketten oder keine Händler. „Wir sind leider gescheitert, es hat sich alles zerschlagen“, sagte Trippe. „Ich sehe im Augenblick leider keine Lösung.“ Der Bau der ersten Appartementhäuser und des geplanten „Wohnmobilhafens“ könne aber mehr Kaufkraft bringen.



Der Nahversorger sei notwendig, bekräftigte er. „wir wollen ihn“, er habe Priorität. Geplant seien ein Markt für Lebensmittel, eine Tankstelle und ein Laden für Radfahrer.



Die Appartementhäuser könnten auf jeden Fall weitergeplant werden. „Aber ich kann nicht weitermachen ohne Ihre Entscheidung“, sagte er den Gemeindevertretern. „Ich werbe dafür, den Weg weiterzugehen.“



Alle drei Projekte hängen zusammen

Nach dem Beschluss der Gemeindevertreter vom März 2022 hängen alle drei Projekte zusammen: Die Appartementhäusern sollen nur dann gebaut werden dürfen, wenn der Investor auch den Nahversorger und die Gastronomie umsetzt. Darauf verwies auch Bürgermeister Volker Becker noch einmal. Der Gemeindevorstand schlug sechs Punkte vor, die Gemeindevertreter billigten sie einstimmig: Sie nahmen den Bericht Trippes „zur Kenntnis“ und stellten fest, dass sich die Planungen seit 2022 „wesentlich“ geändert hätten – Beispiele:

Die Arbeitsgemeinschaft will mangels Betreiber auf die vorgesehene Gastronomie in den Appartementhäusern verzichten. Strittig ist auch die Gebäudehöhe.



Der Markt soll von 800 auf 500 Quadratmeter verkleinert werden. Ein Betreiber fehlt, ebenso wie für das Restaurant am See.

Sie stellten zudem eine drohende Fistversäumnis fest: Die Gemeinde hatte für den Nahversorger das Gelände des Sägewerks Pack gekauft und die Gebäude abreißen lassen. Dafür gab es Fördergelder aus der Dorfentwicklung. Die setzt eine Frist bis zum 26. Mai 2024 für den Bau des Marktes, die möglicherweise nicht eingehalten werden kann. Dann stünde eine Rückzahlung von knapp 118 000 Euro plus Zinsen an.



Die Gemeindevertreter beschlossen zudem, den Bebauungsplan für die Appartementhäuser erst dann als Satzung zu verabschieden, wenn die Arbeitsgemeinschaft „verbindliche Angaben zur Umsetzung“ der beiden anderen „zwingend“ erforderlichen Projekte vorlege, etwa langfristige Pachtverträge. Dafür räumten sie ihr die Frist bis zum 7. September ein.