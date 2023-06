Waldeck-Frankenberg: Stadtradeln beginnt am Sonntag

Von: Stefanie Rösner

In Waldeck-Frankenberg nahmen im vergangenen Jahr 2034 Radfahrer an dem Wettbewerb Stadtradeln teil. 81 Parlamentarier hatten sich registriert, 157 Teams waren dabei und 430 553 Kilometer wurden gezählt. Diesmal ist der Auftakt am Nationalparkzentrum in Herzhausen geplant. © Nationalpark Kellerwald-Edersee/pr

Zum ersten Mal findet zum Auftakt des Stadtradelns am Sonntag, 4. Juni, eine Sternfahrt nach Herzhausen statt, die aus 13 Touren besteht. Die Strecken sind so geplant, dass jeder mitfahren kann, ob mit dem E-Bike oder als Familie. Das Ziel ist das Nationalparkzentrum, wo die Möglichkeit zur Einkehr und Begegnung besteht.

Waldeck-Frankenberg – Die geführten Radtouren beginnen in Willingen, Adorf, Rhoden, Volkmarsen, Münden, Hatzfeld, Bromskirchen, Ernsthausen, Rosenthal, Gemünden, Frankenau, Bad Wildungen und Höringhausen. Alle enden gegen 12.30 Uhr am Nationalparkzentrum Kellerwald in Herzhausen, wo der UNESCO-Welterbetag gefeiert wird. Dazu laden der Nationalpark Kellerwald-Edersee, die Nationalparkgemeinde Vöhl und der Landkreis Waldeck-Frankenberg am Sonntag, 4. Juni, ein. Vor Ort wird der UNESCO-Welterbetag mit einem bunten Familienprogramm und freiem Eintritt für die Gäste gefeiert.

Die Sternfahrt läutet den Aktionszeitraum für das Stadtradeln ein, der bis zum 24. Juni läuft. Alle Menschen aus Waldeck-Frankenberg oder diejenigen, die hier arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können kostenlos mitmachen.

Die Abfahrtzeiten der einzelnen Touren der Sternfahrt sind im Internet abrufbar unter landkreis-waldeck-frankenberg.de/stadtradeln

Am Nationalparkzentrum beginnt um 11 Uhr eine dreistündige, geführte Wanderung zum Weltnaturerbe (Strecke: 5,2 Kilometer). Um 13 Uhr und 14.30 Uhr findet jeweils eine geführte, anderthalbstündige Radtour zum Hagenstein statt (Strecke: 5,6 Kilometer). Musikalisch sorgen Marc Freyer um 12 Uhr und Nadine Fingerhut um 14.30 Uhr mit ihren Auftritten für Stimmung. Um 15 Uhr spielt das Wolfhager Figurentheater das Stück „Wie Findus zu Petterson kam“.

„Gemeinsam werben wir zum Auftakt des Stadtradelns für eine klimafreundliche, zukunftsfähige Mobilität in der Region“, sagt Landrat Jürgen van der Horst. „Durch die Verknüpfung mit dem Welterbetag machen wir gleichzeitig darauf aufmerksam, wie unmittelbar sich unsere Alltagsgewohnheiten auf unsere Naturschätze auswirken“, ergänzt Nationalparkleiter Manuel Schweiger. Vöhls Bürgermeister Karsten Kalhöfer freut sich, dass die Nationalparkgemeinde Vöhl Gastgeber und Mitausrichter dieser tollen Kombi-Veranstaltung ist und beim Stadtradeln dabei ist. „In Vöhl und der gesamten Region gibt es zahlreiche wunderschöne Radrouten zu entdecken“, sagt er.

Von den Eingaben in die Stadtradeln-App soll die Radverkehrsplanung vor Ort profitieren. Denn die per App getrackten Strecken werden anonymisiert von der Technischen Universität Dresden ausgewertet. Die Erkenntnisse, zum Beispiel wo wie viel und wie schnell gefahren wird oder wo der Radverkehrsfluss verlangsamt wird, können den Kommunen bereitgestellt werden. Damit die Kommunalverwaltung es leichter hat, die Radinfrastruktur gezielt zu verbessern, kann sie zudem über die Bürgerbeteiligungsplattform „RADar!“ auf Informationen zurückgreifen, die Radfahrer dort zur Verfügung stellen. Radfahrer können darüber ihrer Verwaltung zum Beispiel Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege oder eine unübersichtliche Verkehrsführung melden. Im Idealfall nimmt sich die Verwaltung daraufhin der Sache an.

Registrieren fürs Stadtradeln ist möglich im Internet unter: stadtradeln.de/kommunen