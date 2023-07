„Der erste Schlag muss sitzen“: Wolfsschutz für Weidetiere

Von: Matthias Schuldt

Teilen

Wölfe sollen Wildtiere reißen, wie Mufflons. Hier sind es aber Wölfe des Wildtierparks Edersee, denen der Mensch das bereits tote Wildschaf ins Gehege brachte. © Matthias Schuldt

Nah am Alltag der Weidetierhaltung informierte der „Praxistag Herdenschutz“, zu dem Nationalpark und Kreisbauernverbände eingeladen hatten.

Hemfurth-Edersee – Firmen und Fachleute präsentierten im Wildtierpark Edersee Zäune, Gerätschaften oder Schutzhunde: alles Mittel, die wirksam gegen Wolfsangriffe vorbeugen sollen, auch wenn es einen hundertprozentigen Schutz nicht gebe, wie die einhellige Fachmeinung lautete.

„Der erste Schlag muss sitzen“, fiel an allen Info-Ständen über Zäune als zentraler Satz. Wölfe, die schmerzhaft einen gewischt bekommen von stromführenden Netzen oder „Litzen“ (Zaunleinen), merken sich diese Erfahrung und lernen, dass die Tiere hinter solchen Barrieren keine leichte Beute darstellen.

Damit diese Abschreckung funktioniert, muss immer ausreichend Spannung auf der Konstruktion liegen, erklärten die Fachleute. Die Zäune müssten straff gespannt stehen und auf gemähtem Streifen, damit hoch stehendes Gras nicht die Spannung absenkt. Der Wolf dürfe keine Chance bekommen, den Schutz zu untergraben, denn das sei sein wichtigstes Mittel der Wahl, Barrieren zu überwinden.

„Wölfe springen gewöhnlich nicht“, erklärte Wolfsberater Eckhard Wiesenthal vom Deutschen Wildgehegeverband, der privat Schafe hält.

Für dauerhafte Standorte von Herden bieten sich feste Zäune an. Von Ziegen oder Schafen bis zu Pferden und Rindern liegen die Kosten zwischen 10 und 20 Euro pro laufendem Meter einschließlich Montage, gaben Firmen als grobe Orientierung an. Hinzu kommt ein Weidezaungerät samt Zubehör zwischen 1000 und 4000 Euro.

Bei mobilen Zäunen, wie in der Arche-Region des Kellerwaldes üblich, spielt der Aufwand beim häufigen Auf- und Abbauen eine wesentliche Rolle. Hierzu stellte Olaf Menzel aus dem Bergischen eine Art elektrische Schubkarre als Hilfsmittel vor, die das Aufstellen eines Litzenzaunes in unwegsamem Gelände sehr erleichtert. Menzel hält seit Jahrzehnten Schafe, inzwischen ausschließlich im Freien einschließlich der Zeit, in der der Lämmer zur Welt kommen.

Er ermutigte die Weidetierhalter: „Das Wichtigste ist, das vorhandene Gerät optimal einzusetzen.“ Das sei möglich und bei richtigem Einsatz der Hilfsmittel sei auch die Arbeit gut zu bewältigen.

Auf den Wolf gemünzt meinte er: „Es ist gut, dass wir es nicht mit Hunden oder Wildschweinen zu tun haben, denn die gehen durch Zäune einfach durch. Wölfe sind vorsichtig.“

In einem waren sich alle Expertinnen und Experten einig: Die Weidetierhaltung in Deutschland sollte sich möglichst schützen, bevor der Wolf tatsächlich eintrifft, damit auch durchziehende Jungwölfe schon schlechte Erfahrungen mit Stromschlägen oder Herdenschutzhunden sammeln, bevor sie zum Haustiere als Beute entdecken und zum „Problemwolf“ werden können, wie Umweltministerin Stefanie Lemke es am Wochenende formulierte. Diese einhellige Meinung zog am Praxistag eine unmissverständliche Forderung an die Politik nach sich.

„Wir brauchen eine frühzeitige, unbürokratische und umfangreiche Förderung der Schutzmaßnahmen für die Weidetierhaltung“, unterstrich nicht allein Wolfsberater Eckhard Wiesenthal auf Nachfrage. (Matthias Schuldt)