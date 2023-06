EWF-Bandwettbewerb: Diese Musikalischen Acts sind dabei - Teil 4

Von: Marcus Althaus

Beim Bandwettbewerb der Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) werden die heißesten Musik-Acts in der Region gesucht: ganz unter dem Motto „EWF – Wir bringen Energie auf die Bühne“ .

42 Bands, Solokünstler und Musikgruppen nehmen am Bandwettbewerb teil. Auf www.ewf-bandwettbewerb.de kann bis zum 16. Juni 2023 abgestimmt werden. Achtung: Es winken sowohl für die Bands als auch für die Teilnehmer der Abstimmung tolle Preise! Und hier die weiteren Teilnehmer des Bandwettbewerbs:

Posaunenchor Edertal

Dreizehn Trompeten, drei Tenorhörner, sieben Posaunen, zwei Bariton-Hörner, vier Tiefbässe (Tuba) und ein Schlagzeug zählen zu den Instrumenten der aktuellen Besetzung des Posaunenchores Edertal.

Die 30 Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 18 und 67 Jahren können auf eine lange Vereinshistorie blicken. 57 Jahre gibt es den Posaunenchor Edertal. Sie sind eine fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region.

Eigene Konzertveranstaltungen sowie Auftritte im TV und bei großen Veranstaltungen zählen zu den besonderen Erlebnissen der Mitglieder. „Fast alle Bearbeitungen sind speziell als Arrangements für unseren Chor geschrieben“, so die Musiker.

Von der Klassik und Kirchenmusik über Rock-, Pop- und Swing-Titel bis hin zu Medleys, Musicalmelodien und Filmmusik reicht das Spektrum. Weit mehr als 250 Videoclips aus Konzerten hat der Verein über YouTube verbreitet und präsentiert sich unter www.posaunenchor-edertal.de

A Fading Memory

Im Bereich von Rock bis Metal und Metalcore sind A Fading Memory am liebsten unterwegs. Im vergangenen Oktober durften Michael Emde (Rhythmus-Gitarre und Gesang), Dennis Höhle (Bass), Marc Albrecht (Lead-Gitarre) und Lukas Schuppe (Schlagzeug) als Vorband der Ballbreakers (AC/DC-Tributeband), rund 600 Konzertbesuchern in Usseln einheizen. Es war ihr bisher größter Auftritt, wobei die Band auch schon auf den Bühnen der „BA-rock Stage“ in Bad Arolsen und bei „Time For Fall“ in Ottlar stand.

„Bisher spielen wir Coversongs, arbeiten derzeit aber an Demos zu eigenem Material“, so die Band. „Die Musik-und Bandszene in Waldeck-Frankenberg und besonders bei uns im Upland braucht einen Aufschwung und mehr Jugendliche müssen motiviert werden, sich auch in Bands zusammenzufinden und ihrer Kreativität Ausdruck zu verschaffen.“ Darum komme der Bandwettbewerb der EWF gerade rechtzeitig. Mehr Bandnews zu A Fading Memory gibt es bei Facebook und Instagram.

David Bosh

Seit mehr als 50 Jahren ist David Bosh eng mit der Musik verbunden. Darunter 40 Jahre professionell in verschiedenen Funktionen ob als Künstler, Produzent, Komponist oder Musikmanager. Seinen Künstlernamen erhielt er von Stevie Wonder, weil dieser seinen bürgerlichen Namen nicht aussprechen konnte, so steht es in seiner Biografie auf david-bosh.com.

Aktuell tritt David Bosh als Solokünstler auf. Ralf Burhenne (Gitarre) begleitet ihn. Bei Live-Konzerten sei aber auch eine Besetzung von drei bis zu zehn Musikern möglich, je nach Veranstaltung. Überwiegend eigene Songs hat er seinen Repertoire aber auch einige ausgesuchte Coversongs in der Richtung internationaler Pop und deutscher Schlagerpop.

„Für mich ist Musik Leidenschaft und meine Musik ist voller Energie. Ich finde das passt zu dem Wettbewerb. Ich nehme die Sache sportlich mit dem olympischen Gedanken: Dabei sein ist alles“, so David Bosh.

Favourite Songs

Aufbauend auf ihre Erfahrungen in verschiedenen Bands, Duos und als Solisten fanden sich Nicol Brüninghaus und Gereon Schoplick als Duo „Favourite Songs“ vor sieben Jahren zusammen. Seither ist der Name Programm.

„Wir spielen Musik, die wir beide gern mögen, ungeachtet vieler Stilgrenzen, von Rock, Pop, Chanson, Blues, Soul über Folk und Jazz bis Klassik. Und wir spielen diese Songs auf unsere eigene Art und Weise, in unserer Interpretation. Und neben diesen haben wir auch einige eigene Stücke im Programm.“ Eine Auswahl von 19 Stücken ist auf ihrer CD „Colors of Peace“ enthalten, die in 2022 erschienen ist und sowohl bei Amazon als auch auf verschiedenen Streaming-Plattformen erhältlich ist.

100 Auftritte an ganz unterschiedlichen Orten zählt das Duo. Die Gigs in der Alten Pfarrei Niederurff, beim Waldecker Kulturverein, ein Open Air in Bad Arolsen, ein Gastspiel beim „Mauer Power“-Festival am Edersee und die musikalische Umrahmung einer Talk-Runde mit Gregor Gysi waren darunter besondere Highlights. Mehr zum Duo gibt es bei Facebook und demnächst auch bei Bandcamp.

Better Treatment

Für „Better Treatment“ beginnt die Konzert-Saison gerade. Matthias Vogt (Gesang), Bastian Griese (Gitarre), Moritz Heuser (Gitarre), Marc Siebert (Bass) und Tobias Sauer (Schlagzeug) freuen sich demnächst beim Rock for Tolerance in Hann. Münden dabei zu sein. Insbesondere weil die vergangenen Jahre schwierig waren. Proberaumverluste und Veränderung der Bandzusammensetzung setzen der Band zu. Doch nun geht es mit neuem Elan wieder vorwärts.

Die Band würde gerne wieder neu entstandene Songs aufzunehmen. Schließlich liegt die Veröffentlichung ihrer zweite 2. EP „Noise“ schon fünf Jahre zurück. Vor Corona standen Better Treatment beim Korbacher Altstadt- und Kulturfest regelmäßig auf den Bühnen und auch Auftritte bei verschiedenen Hessentagen sind unvergessen in der elfjährigen Bandhistorie. Die aktuellsten Entwicklungen bei den Alternative Rockern aus Korbach gibt es auf Facebook, Instagram und YouTube.

Thomas Bleeser

Ob Betriebsfeier oder private Party - als Sänger möchte Thomas Bleeser jeder Veranstaltung den richtigen musikalischen Pfiff geben.

Seit rund 35 Jahren macht der Vöhler Musik. Beim Millennium 2000 stand er vor 125.000 Menschen in Stuttgart auf der Bühne sowie mehrfach beim Hessentag 1997 in Korbach. Zumeist covert er Lieder aus den 50er bis 80er Jahren und er würde gerne nochmal in Korbach auftreten: „Die Korbacher können feiern“, sagt er.

Der EWF-Bandwettbewerb ist in seinen Augen für die Kultur unabdingbar, gerade mit Blick auf die Coronajahre.

Unter www.freierrednerundsaenger.de gibt es mehr Informationen zum Sänger und Moderator Thomas Bleeser.

Sound of Music

Covern ist für Sound of Music eine musikalische Königsdisziplin. „Wir als Hobbymusiker spielen Songs von Berufsmusikern!“

Die Stücke werden dabei für die zehnköpfige Besetzung neu arrangiert und bekommen besonders für die Bläsersection den letzten Feinschliff.

„Wer hat schon mal ein Stück von den Toten Hosen mit Bläsern gespielt, die Hosen selbst bestimmt noch nicht. Wir nehmen auch Songs ins Programm, welche nicht auf jedem Stadtfest von anderen Bands gecovert werden“, beschreibt die Band.

Für Lars Walter (Gesang, Keyboard, Gitarre, Harp), Leonie Czigler (Gesang) Marko Thielmann (Bass), Thomas Naumann (Schlagzeig), Stephan Dargel (Percussion), Thomas Große (Gitarre), Arber Sopi (Gitarre), Markus Roeth (Saxophon, Aerophon), Chantal Schmidt (Posaune) und Friedrich Schnaar (Trompete) war der Auftritt im Vorprogramm von The BossHoss einer, an den sie besonders gerne zurückdenken. Mehr zur Band, ihrer Geschichte, den Mitgliedern und den kommenden Auftritten findet sich unter soundofmusic-band.de.

Game of Songs

Melina Sophie singt Cover Songs, die sie auch gelegentlich umschreibt. Aufgetreten ist die Solokünstlerin bislang im Rahmen von Hochzeiten und Geburtstagen, wie sie mitteilt. „Ich möchte den Menschen eine Freude machen mit meinem Gesang“, so ihr Ziel.

Sie hofft, dass ihr Potenzial entdeckt wird und freut sich über den Wettbewerb, besonders nach der coronabedingten Durststrecke. „Solche Wettbewerbe machen Spaß und es muss mal wieder etwas tolles stattfinden“, meint sie. Ein Online-Auftritt von Melina Sophie ist bei Instagram geplant und soll demnächst folgen.