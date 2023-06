EWF-Bandwettbewerb: Diese Musikalischen Acts sind dabei - Teil 5

Jetzt für Lieblingsmusiker abstimmen

Unter dem Motto „EWF – Wir bringen Energie auf die Bühne“ werden die heißesten Musik-Acts in der Region gesucht. Noch zwei Tage kann für die Lieblingsmusiker beim Bandwettbewerb der Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) abgestimmt werden.

42 Bands, Solokünstler und Musikgruppen nehmen am Bandwettbewerb teil. Auf www.ewf-bandwettbewerb.de kann bis zum 16. Juni 2023 abgestimmt werden. Achtung: Es winken sowohl für die Bands als auch für die Teilnehmer der Abstimmung tolle Preise! Und hier die weiteren Teilnehmer des Bandwettbewerbs:

Tin Roof

Tin Roof ist eine Band aus Korbach, die sich 2022 fand. Gegründet wurde die Band von Singer / Songwriter Giuseppe La Cagnina (Rhythmusgitarre, Gesang) und Till Rupprath (Leadgitarre, Backgroundgesang), die sich mit der ehemaligen Korbacher Rockband Davy Jones schon einen Namen machen konnten.



Seit diesem Jahr ist Sina Gießler am Bass als drittes Bandmitglied dabei. Mit den Gastmusikern Nils Sauerland am Schlagzeug und Chris Peel am Keyboard, wird Tin Roof das erste Mal in voller Besetzung auf dem Altstadt Kulturfest zu sehen und hören sein.

Der Musikstil von Tin Roof bewegt sich zwischen Sou-thernrock und Countrypop mit Singer/ Songwriter Einflüssen, so die Band. Mit eigenen Songs und Geschichten die das Leben schreibt will Tin Roof das Publikum erreichen. Mehr dazu bei Facebook: @tinroofhessen oder Instagram: tin_roof_music.

John The Voice

Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, meint John The Voice mit Verweis auf Nitsche. Früher war er mit Band unterwegs. Heute steht John The Voice als Solokünstler auf der Bühne und kann auf rund 55 Jahre als Musiker zurückblicken.



Neben Rock, Pop und Country nimmt Schlager einen Platz im Repertoire ein, insbesondere wenn er als Double von Matthias Reim oder Howard Carpendale auftritt (www.duodersterne.de). Meist genügt ihm seine Gitarre, teils gibt es auch Unterstützung via Halbplayback. Verschiedene TV-Auftritte oder beim Tag der offenen Tür des FC Bayern zählen zu den besonders schönen Erinnerungen, auf die John The Voice gerne zurückblickt. Mehr zu sehen und zu hören von ihm gibt es auf YouTube sowie unter Eventpeppers.

FreiHerr

Eigene Songs im Stil von Reinhard Mey und Jan Delay, so beschreibt die Gruppe FreiHerr ihre Musik. Helmut „FreiHerr von“ Krieglstein (Gitarre, Gesang), Sonja Pfeil (Gesang/Percussion), Dieter Wilhelm (Bass, Gesang) und Jörg Weiland (Schlagzeug) spielen seit 2019 zusammen und sind schon bei diversen Gigs und Benefizveranstaltungen aufgetreten. Unter https://freiherr.co/ und https://www.facebook.com/7Jahre/ gibt es mehr von der Band.

Akkordeon-Orchester Diemelspatzen

Die rund 38 Musiker verteilen sich auf drei Orchester, die AkkordiKids, das Jugendorchester und das Hauptorchester. Das Repertoire erstreckt sich von klassischer Musik und Bearbeitungen von Operetten, Musical- und Filmmelodien bis hin zu traditioneller Swing- und moderner Popmusik. Besondere Beachtung findet die Originalliteratur, die speziell für Akkordeon-Orchester komponiert wurde. Auch die sakrale Musik hat ihren Platz in unserer Musikauswahl.

Das Akkordeon-Orchester hat in seiner 67- jährigen Vereinsgeschichte viele Highlights erlebt. Dazu gehören zahlreiche Konzertreisen in Europa und zweimal gastierten sie auch in den USA. Unter www.diemelspatzen.de sowie bei Facebook und Instagram sind die Musiker zu finden.

SIGA SIGA

Als Duo gibt es SIGA SIGA erst seit einem verregneten Herbsttag 2022. Lena Fingerhut (E-Gitarre, Gesang) und Julian Thöne (E-Gitarre) schreiben ihre Songs selbst und lassen sich von vielem inspirieren. „Einzuordnen ist unsere Musikrichtung in den Einflüssen von Pop - Rock - Jazz - Soul -Indie. Unsere Songs sind mal tanzbar, mal ruhig. Zwischen Melancholie und einem Lächeln das sagt - alles ist okay.“



Für SIGA SIGA wäre es das Größte, „wenn wir unsere Songs aufnehmen könnten in einer Qualität, die hörbar und genießbar ist, und nicht ein verzerrter, rauschender Handymitschnitt.“ Darum nehmen sie auch am Bandwettbewerb teil. „Unser erster und bisher einziger Live Auftritt war die Kirsche auf der Sahne auf dem Eis. Der Abend war energiegeladen und wir haben gemerkt, dass wir damit weiter machen wollen. Uns gibt es bei Instagram unter dem Namen @sigasiga.wav.“

Disnjuti

Jürgen Pätsch (E- und A- Gitarre , Gesang), Michael Pätsch (Bass und Gesang), Tommi Pätsch (Schlagzeug und Gesang), Karin Pätsch (Gesang und Synthesize) und Brigitte Seidel, geb. Pätsch (Gesang und Gitarre) spielen seit knapp vier Jahren als Band zusammen. Hauptsächlich sind es Coversongs aus dem Rock- und Pop-Bereich, die sie zelebrieren.



Für die Gruppe ist der EWF-Bandwettbewerb eine Möglichkeit sich einem größeren Publikum vorzustellen. Gemeinsam mit anderen Bands spielen Disnjuti im September in Hommershausen bei „Livemusik unter Freunden“ in der Grillhütte. Mehr über die Band kann man bei YouTube und Instagram erfahren.

Marcel Lindenborn

Für Marcel Lindenborn (Gitarre, Gesang) ist James Blunt ein großes Vorbild. Viele Jahre spielte der heutige Hobbymusiker in der Gitarrengruppe „Saitenwind“ aus Freienhagen. Der Gitarrist und Sänger möchte gerne mehr Menschen mit seiner Stimme und dem Gitarrenspiel begeistern.



Der EWF-Bandwettbewerb ist in seinen Augen „ein besonderes Aushängeschild. Es gibt so viele tolle Musiker da draußen.“ Gespielt hat Marcel Lindenborn vor Publikum bisher auf familiären Festen, wie Hochzeit, Taufe, Geburtstage, die er alle als besonders tolle Momente beschreibt.

Veracruz

Rock und Nu Metal aus den 1980ern, 1990ern und 2000er werden von Veracruz aktuell gecovert. „Aber eigene Songs sind in Arbeit“, so die Band. Aufgetreten sind die Bandmitglieder bisher in der Walkemühle und im Rock-Café Kult in Frankenberg.

„Musik ist eine Mission, eine Reise und die wollen wir erfüllen.“ Darum haben sich Mark, Pascal, Philip, Raffaella und Saskia auch beim EWF-Bandwettbewerb beworben. „Wir erhoffen uns davon, musikalisch weiterzukommen und bekannter zu werden.“ Bei Instagram unter veracruz.musica warten weitere Infos zur Band.