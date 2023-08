Der MGV Concordia 1881 Willingen hat eine besondere Gemeinschaft

Sommertour 2023 der Waldeckischen Landeszeitung und Waldecker Bank

+ © WLZ-Media Der MGV Concordia 1881 Willingen kann sowohl als Männerchor, als Frauenchor oder als gemischter Chor auftreten. © WLZ-Media

Die Waldecker Bank und die Waldeckische Landeszeitung sind auch in diesem Sommer wieder auf Tour und eröffnen Vereinen eine besondere Bühne. Unter dem Titel „Waldeck ist ganz Chor“ stellen sich heimische Sängerinnen und Sänger spielerischen Herausforderungen, Videoclips zu den schönsten Liedern der Chöre werden gedreht. Das Publikum kann online abstimmen und zu gewinnen gibt es auch wieder einiges. Diesmal ist das Sommertour Team beim MGV Concordia Willingen.

Willingen - Die Anreise nach Willingen hat weitaus leichter geklappt als bei der Wintertour, wo Schnee und Eis zur Herausforderung wurden. Fröhlicher Gesang ist bereits auf der Straße vor dem Kurhotel zu hören und so tauscht das WLZ-Team kurzerhand das Navigationsgerät gegen das eigene Gehör, um zum Probenraum zu gelangen.

Dort ist der Verein schon ganz in seinem Element: „Uns zeichnet aus, dass wir durch keine festgeschriebene Musikrichtung alle Facetten der Chormusik ausleben können. Wir können sowohl als Männerchor, als Frauenchor oder als gemischter Chor auftreten. Besonders ist dabei unsere Gemeinschaft: Nach jeder Probe versammeln wir uns in unserer Klause und verbringen dort Zeit gemeinsam bei einem Bier und oder einem Glas Sekt. Dort sammeln wir auch die ein oder andere Idee für Auftritte oder anstehende Konzerte und Chorfahrten. Allein dieses Gemeinschaftsgefühl ist dafür verantwortlich, dass uns die Probenpausen in den vergangenen drei Jahren nicht schaden konnten. Darauf ist der gesamte Chor sehr stolz“, beschreibt der Gesangverein.

Und diese Gemeinschaft errät das erste Lied „Fuchs du hast die Gans gestohlen“ in Rekordzeit, dank der guten Skizze vom Erich Schnieder und dem pantomimischen Können der Vorsitzenden Henrike Reismann. Schwieriger wird es beim Titel „Der Kommissar“ von Falco.

+ Viel Spaß beim Lieder-Rate-Spiel hatten Erich Schnieder und Henrike Reismann. © WLZ-Media

„Der Ansatz ist richtig“, scherzt Patrick Böttcher vom Sommertour Team. „Allerdings so ein großes Blaulicht auf einem Polizeiwagen habe ich noch nicht gesehen.“ Das bringt auch die Chormitglieder auf Abwege und erinnert eher an „Mein kleiner grüner Kaktus“. Schließlich fanden sie aber doch den Weg zur richtigen Lösung und sicherten sich ebenfalls die Spende der Waldecker Bank in Höhe von 300 Euro.

Zum Chor MGV Concordia 1881 Willingen

Gründung: 1881, (Gemischter Chor seit 2000) Vorsitzende: Henrike Reismann, Chorleiter: Nikolaus Schröder Mitglieder: 107, davon 35 Aktive

Kontakt: Erich Schnieder, Tel. 05632-6117, oder über die Homepage: concordia-willingen.de

Zum Abschluss sorgen die Sängerinnen und Sänger für eine Überraschung. „Wir wollen euch zum Abschied und als kleines Dankeschön noch etwas singen, kündigt Henrike Reismann an. Das Sommertour-Team sitzt daraufhin andächtig im Probenraum und lauscht dem Titel „One Moment in Time“ von Whitney Houston. Dabei zeigt sich die Qualität des Chores. „Jetzt will ich nicht mehr hier weg, das ist so schön, ich hab nicht nur Gänsehaut, sondern auch feuchte Augen bekommen“, zeigen sich Patrick Böttcher ebenso wie Kameramann Christian Wolf sichtlich erfreut.

Der MGV „Concordia 1881“ Willingen e.V. singt mit instrumentaler Begleitung Lediglich das 140-jährige Vereinsbestehen sowie der 20. Geburtstag es gemischten Chor konnten wegen der Corona-Pandemie nicht gefeiert. Dafür freuen sich die Mitglieder umso mehr auf den kommenden Samstag, 12. August, wenn das Brückenfest mit Entenrennen der „Dunnerkuilen“ im Kurgarten stattfindet. Es ist zugleich eines von vielen Beispielen bei denen sich die Sängerinnen und Sänger im Ort engagieren.

Zur Sommertour Jeder teilnehmende Chor darf zwei Lieder singen, die professionell per Video aufgenommen werden und ab 18. August zur Online-Abstimmung unter www.wlz-online.de bereitstehen. Für die Teilnehmer gibt es viele tolle Preise, unter anderem ein Wochenend-Urlaub mit einem Wohnmobil, inklusive 1000 Kilometern, gespendet von Konrad in Bad Wildungen. Die Vereine bekommen als Dank ein veröffentlichtes Portrait, ein Video von der Aktion und eine Spende der Waldecker Bank in Höhe von 300 Euro.

Der Weg zur Mitgliedschaft beim MGV Concordia ist denkbar einfach. Ein Vorsingen gibt es nicht. Interessierte kommen einfach zur Probe. Der Männerchor probt jeden Freitag ab 20 Uhr und der gemischte Chor immer montags ab 19.30 Uhr. Der Probenraum befindet sich in einem Nebengebäude (ehemaliges Internat) des Hotels Hochsauerland 2010, Sonnenweg 23 in Willingen. „Singen im Chor bedeutet Gemeinschaft zu leben. Es bietet für Zugezogene eine schöne Möglichkeit, sofort Fuß zu fassen und Freundschaften zu schließen“, so die Vorsitzende Henrike Reismann.

Gewinnspiel

+ Erkennen Sie den Ort (Gemeinde)? Dann spielen Sie mit und senden uns Ihre Antwort mit Ihren Kontaktdaten per Mail an: sommertour@wlz-online.de oder per Post an WLZ, Sommertour, Lengefelder Str. 6, 34497 Korbach. © Hans Blossey

Mit der Einsendung der Lösung per Mail/postalisch nehme ich automatisch am Gewinnspiel der Sommertour 2023 teil und erkläre mich einverstanden, dass die Wilhelm Bing Druckerei und Verlag GmbH unter der angegebenen Telefonnummer und/oder E-Mail mich über den erhaltenen Gewinn informieren darf, ferner zu meiner Meinung über die WLZ befragen und mir ggf. Angebote unterbreiten. Meine Adressdaten werden nicht an andere Unternehmen weitergegeben. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter https://www.wlz-online.de/ueber-uns/datenschutz. Teilnahmeberechtigt sind alle Abonnenten der Waldeckischen Landeszeitung mit Ausnahme der Betriebsangehörigen und deren Verwandten. Die Gewinner werden von der Waldeckischen Landeszeitung benachrichtigt. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 02.09.2023