Der unbekannte Charles Dickens: Arolser gibt besonderes Buch heraus

Übersetzer Michael Klein veröffentlicht Artikel des bekannten Schriftstellers

+ © Julia Janzen Ausgewählte Zeitschriftenartikel von Charles Dickens hat der Übersetzer und Herausgeber Michael Klein in seinem aktuellen Buch veröffentlicht, teils erstmals überhaupt in deutscher Sprache. © Julia Janzen

Charles Dickens kennen die meisten als Autor berühmter Werke wie „Oliver Twist“ oder „Eine Geschichte aus zwei Städten“, doch der Brite gründete auch zwei Zeitschriften, für die er selbst zahllose Beiträge verfasste. Auf Deutsch waren diese nie zu lesen – bis jetzt. Der Bad Arolser Übersetzer und Herausgeber Michael Klein hat einige ausgewählte Artikel veröffentlicht.

Bad Arolsen - „Bei Dämmerung zu lesen – Ungehobene Schätze aus seinen Zeitschriftenbeiträgen“ ist der Titel des Buchs, das Klein unter dem Dach des Morio Verlags herausgegeben hat. Darin finden sich elf Texte aus Dickens’ Feder, teils erstmals überhaupt in einer deutschen Fassung.

„Ich hatte schon immer ein Faible für die Klassiker“, sagt Klein. Schon als Jugendlicher suchte er sich regelmäßig Nachschub aus den Bücherregalen seiner Eltern, die voll waren mit klassischen Werken. Charles Dickens gehört bis heute zu seinen Lieblingsautoren. Nachdem Klein seine sämtlichen Romane und Erzählungen gelesen hatte, streckte er die Fühler weiter aus. Er las Biografien über Dickens, stieß auf Briefe von ihm, die er als Redakteur geschrieben hatte. Hochspannend sei das gewesen, sagt Klein. Er suchte nach den Dickens-Zeitschriften „Household Words“ und „All The Year Round“. Die seien damals für wenig Geld verkauft worden, weil Dickens sie möglichst vielen Menschen zugänglich machen wollte, sagt der Bad Arolser.

Beim Lesen stellte Klein schnell fest: Viele dieser im 19. Jahrhundert verfassten Berichte, Reportagen, Geschichten und Kommentare sind auch heute noch aktuell. Für Michael Klein war diese Aktualität eines der wichtigsten Auswahlkriterien für seinen Band. „Der Text, die Qualität muss mich überzeugen“, erklärt er. Er habe spüren wollen, dass es dem Verfasser „um etwas geht“. Und der Dickens-Experte weiß: Der Schriftsteller hat in seine Zeitschriften-Artikel ebenso viel Elan und Aufwand investiert wie in seine bekannten Geschichten und Erzählungen.

Ein mindestens zweimaliges, gründliches Lesen ist stets der Auftakt für Kleins Übersetzungsprozess. Es folgt dann eine sinnhafte Übersetzung des Stoffs, bevor er an einer ausgefeilten Version arbeitet, erklärt er. Zum Schluss wird noch einmal alles auf Genauigkeit überprüft, die Übersetzung mit dem Original abgeglichen.

„Ich muss selbst zu 100 Prozent zufrieden sein.“ Um das zu garantieren, eicht er sich auf den jeweiligen Autor ein, wie er erzählt. Mehrere Werke werden parallel zur Übersetzung gelesen, ebenso Biografien.

Das nächste Buch erscheint im Herbst

Auch ein Nachwort hat Michael Klein für den aktuellen Band geschrieben, in dem er einen Einblick in die Arbeit von Charles Dickens gewährt und die Entstehung und Hintergründe der von ihm übersetzten Artikel erläutert.

Ein halbes Jahr lang hat der Übersetzer an dem 168 Seiten starken Buch gearbeitet. „Für jeden Dickens-Fan ein Muss“, wirbt Michael Klein schmunzelnd.



Doch nicht nur an die Werke von Dickens hat Klein sein Herz verloren: Ganz oben auf seiner Prioritätenliste stehen auch Sir Walter Scott, James M. Barrie – der Erfinder von Peter Pan – und Mark Twain. Sie alle hat der Bad Arolser schon genau beleuchtet und übersetzt. Meist wählt er eher unbekannte Texte oder solche, die noch nie auf Deutsch zu lesen waren. Allerdings nicht im Auftrag, wie er betont.



Klein arbeitet selbstständig, bietet Verlagen dann seine Ideen an. Zahlreiche seiner Arbeiten hat der Arolser, dessen Elternhaus schon in der Residenzstadt stand, so bereits für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eine Übersicht gibt es auf Kleins Internetseite.

Und die Arbeit am nächsten Buch ist fast abgeschlossen. Im Herbst erscheint „Die Natur eines Verbrechens“ von Joseph Conrad und Ford Madox Ford. Darin findet sich ein übersetzter Roman, aber auch Dokumente der Zusammenarbeit von Conrad und Ford. jj