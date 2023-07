Deutscher Fahrrad-Club will Kreisverband in Waldeck-Frankenberg gründen

„Schnelle Anbindungen für Radfahrer“

In Waldeck-Frankenberg ist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) noch nicht in einem Kreisverband organisiert. Das soll sich ändern.

Waldeck-Frankenberg – Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) setzt sich im gesamten Bundesgebiet für die Belange von Fahrradfahrern ein. Er nimmt auch über Kreisverbände auf lokaler Ebene nach Möglichkeit Einfluss auf die Verkehrspolitik vor Ort – allerdings nicht in Waldeck-Frankenberg. „Nur zwei Landkreise in Deutschland haben keinen ADFC-Kreisverband, der Odenwald-Kreis und Waldeck-Frankenberg“, sagt Dr. Joachim Pries.

Das soll sich ändern – zumindest in Waldeck-Frankenberg, wenn es nach Jochen Pries aus Lengefeld und Dorothea Gutekunst aus Neerdar geht, beides ADFC-Mitglieder. Rund 100 Waldeck-Frankenberger würden dem ADFC angehören – sie zusammen zu bekommen und möglichst noch weitere Mitglieder zu gewinnen, um einen Kreisverband zu gründen, ist ihr Anliegen, erklären sie. Der Landesverband sei dabei, entsprechende Schritte einzuleiten. Die Gründung eines Kreisverbandes findet vermutlich am Freitag, 22. September, in Korbach statt – Näheres wird noch bekannt gegeben.

„Nur als organisierter ADFC-Kreisverband bekommen Radfahrer ein Beteiligungsrecht bei der lokalen Verkehrsplanung“, unterstreicht Dorothea Gutekunst. Und das sei dringend nötig, ergänzt Joachim Pries. Zwar würden im Landkreis Radwege gebaut, doch der Schwerpunkt liege eindeutig im touristischen Bereich. Anstatt etwa 20 Millionen für einen „Green Trail“ auszugeben, wäre das Geld mit Blick auf die dringend nötige Verkehrswende viel besser in den Bau von zukunftsweisenden Fahrradgebrauchswegen investiert gewesen, betont Dorothea Gutekunst. Für Nutzfahrten seien die touristischen Wege meist nicht annähernd geeignet. Der Radweg R5 von Willingen nach Korbach zum Beispiel sei weder beruflich und zum Einkaufen nutzbar, weil in schlechtem Zustand, erklärt Gutekunst. Ein Beispiel könne sich da am Medebacher Radfahrnetz genommen werden, das sei vorbildlich in Beschilderung und Ausbau.

„Ich spreche seit Jahren von der Notwendigkeit, direkte Radwege-Verbindungen zu bauen. Schnelle Anbindungen sind auch für Radfahrer nötig, um die Verkehrswende hinzubekommen. Nur, wenn es schnellere Strecken gibt, findet auch ein Umdenken statt – nur dann sind sie eine realistische Alternative und werden auch für den täglichen Weg zur Arbeit genutzt. Wir erwarten nicht überall Asphaltdecken – aber die Wege sollten sicher sein“, betont Pries. Leider passiere da viel zu wenig.

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ist die größte Interessenvertretung für Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland. Der verkehrspolitische Verein setzt sich für eine konsequente Förderung des Fahrradverkehrs und eine Verkehrswende mit dem Fahrrad im Mittelpunkt ein.

Ziel ist, dass überall gute Radwege gebaut werden, auf denen Menschen, unabhängig von Alter und Wohnorten, sicher und komfortabel Rad fahren können. Das Fahrrad soll mehr Platz bekommen, die Gesetzgebung fahrradfreundlicher werden. Um das Ziel zu erreichen, veranstaltet der Club Kampagnen, Fachveranstaltungen, Aufklärungsarbeit oder auch Aktionen wie „Mit dem Rad zur Arbeit“. Mitglieder berät er rund ums Fahrrad – mit Fahrradchecks, Codieraktionen, Technik, Recht, Politik und Tourismus. Er bietet Pannenhilfe und veranstaltet Radtouren. (red/md)

Der Landkreis habe zur Beratung ein Radverkehrsplanungsbüro aus Kassel mit ins Boot geholt. Eine Mitarbeiterin des Landratsamtes habe ein hervorragendes Radewege-Konzert erstellt – mit Bestandsaufnahme, Defizitanalyse und Empfehlungen für ausgewählte Aktionsfelder, „aber es passiert leider nichts“, so Dorothea Gutekunst.

„Bei Sanierungen von Kreis- und Landesstraßen müssten begleitende Radwege dringend immer Berücksichtigung finden“, betont Joachim Pries. Und schließlich seien bei Bau und Unterhaltung von Radwegen auch Städte und Gemeinden gefragt. „Die Anbindung der Dörfer wird vergessen, dabei ist es wichtig, sie mitzunehmen“, unterstreicht Dorothea Gutekunst. Kommunen, Kreis und Land müssten dabei nicht nur den Radwegebau im Blick haben, sondern auch eine höhere Taktung bei ÖPNV und Bussen, die auch im Schienenersatzverkehr Fahrräder mitnehmen, eine bessere Beschilderung, mehr Haltebedarfsstellen.

Auch innerstädtisch sei noch viel Luft nach oben. Nun stehe es den Städten frei, mehr 30er-Zonen auszuweisen, um den Radverkehr sicherer zu gestalten, das sei „extrem wichtig“, so Pries. Dorothea Gutekunst ergänzt: „Mir haben viele gesagt, sie würden gern mehr Rad fahren, vor allem auch im Alltag, hätten aber Angst vor dem Autoverkehr und würden es daher lieber lassen.“

Das müsse sich ändern. Mehr 30er-Zonen in den Städten auszuweisen führe zu mehr Verkehrsberuhigung, weniger Lärm und Schmutz, mehr Sicherheit, ist Pries überzeugt.„Auch für Korbach lässt sich mit kompetenten Leuten ein Radwegekonzept erarbeiten; bislang ist nur zu hören, dass Radwege Parkplätze schlucken würden – dann muss eine andere Parkraumbewirtschaftung her“, so Pries.

Positiv seien die neuen grünen Busse mit Fahrradmitnahme und erhöhter Taktfrequenz. Auch zeige das Stadtradeln, dass das Fahrrad als Teil zur Verkehrswende etabliert werden könne, sagt Dorothea Gutekunst und hofft, dass die Verbesserungsvorschläge umgesetzt würden.

„Radfahren ist durch E-Bike auch im Bergigen einfach geworden, deshalb steigen auch wieder viel mehr aufs Rad. Es ist ein schönes Erlebnis und Fortbewegen, du siehst viel mehr, bewegst dich an der frischen Luft – das ist für mich absolut positiv besetzt. Es bedeutet Lebensqualität, Gesundheit und Umweltschutz“, sagt Joachim Pries. Er hoffe, dass sich Menschen zusammenfinden, um einen ADFC-Kreisverband in Waldeck-Frankenberg zu gründen und damit mehr Einfluss auf die lokale Verkehrspolitik zu nehmen. (Von Marianne Dämmer)