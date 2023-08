Relativ gute Arbeitslosenquote

Arbeitslosigkeit in Waldeck-Frankenberg steigt im August weiter an

Mehr Erwerbslose als im Juni: Arbeitslosenquote Ende Juli 2023 © Carsten Rehder

Die Arbeitslosigkeit in Waldeck-Frankenberg steigt weiter: Im August waren 3688 Menschen auf Jobsuche gemeldet, das sind 239 oder 6,9 Prozent mehr als im Juli und 16 oder 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Das berichtete die Korbacher Agentur für Arbeit am Donnerstag.

Waldeck-Frankenberg – Die Arbeitslosenquote erhöht sich von 3,9 im Juli auf nunmehr 4,2 Prozent und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Blick auf die Lage in den drei Geschäftsstellen im Kreis:

In Korbach mit Bad Wildungen waren im August 1729 Arbeitslose gemeldet, 120 oder 7,5 Prozent mehr als im Juli und 55 oder 3,3 Prozent mehr als im August vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote steigt im Vergleich zum Juli um 0,2 Punkte auf 4,1 Prozent, das entspricht auch dem August-Wert des vorigen Jahres.

waren im August 1729 Arbeitslose gemeldet, 120 oder 7,5 Prozent mehr als im Juli und 55 oder 3,3 Prozent mehr als im August vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote steigt im Vergleich zum Juli um 0,2 Punkte auf 4,1 Prozent, das entspricht auch dem August-Wert des vorigen Jahres. In Frankenberg steigt die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Juli um 57 oder 5,4 Prozent auf 1108, das sind 91 Betroffene oder 7,6 Prozent weniger als im August vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote erhöht sich um 0,2 Punkte auf 3,9 Prozent, vor einem Jahr hatte sie bei 4,2 Prozent gelegen. Es ist nach wie vor die beste Quote im gesamten Agenturbezirk.

steigt die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Juli um 57 oder 5,4 Prozent auf 1108, das sind 91 Betroffene oder 7,6 Prozent weniger als im August vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote erhöht sich um 0,2 Punkte auf 3,9 Prozent, vor einem Jahr hatte sie bei 4,2 Prozent gelegen. Es ist nach wie vor die beste Quote im gesamten Agenturbezirk. In Bad Arolsen waren 851 Menschen auf Jobsuche erfasst, 62 oder 7,9 Prozent mehr als im Juli und 52 oder 6,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Quote steigt um 0,3 Punkte auf 4,8 Prozent, im August 2022 lagt sie noch bei 4,6 Prozent.

Gleicher Trend im Agenturbezirk

Dieser Trend zeichnet sich auch im gesamten Agenturbezirk ab, zu dem Waldeck-Frankenberg und der Schwalm-Eder-Kreis gehören. Dort ist die Zahl der Arbeitslosen im August um 442 auf 8243 gestiegen, das entspricht einem Plus von 5,7 Prozent gegenüber Juli. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat liegt der Zuwachs bei 498 Arbeitslosen, ein Plus von 6,4 Prozent. Die Quote liegt bei 4,4 Prozent, das sind 0,2 Punkte mehr als im Juli und 0,2 Punkte mehr als im August vorigen Jahres.

Alle Gruppen betroffen

Bei allen Gruppen ist im August ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu beobachten:

Bei den Jüngeren unter 25 Jahren liegt das Plus bei 16 Prozent, das ist der deutlichste Anstieg.

unter 25 Jahren liegt das Plus bei 16 Prozent, das ist der deutlichste Anstieg. Bei den Frauen liegt der Anstieg bei 9,3 Prozent.

liegt der Anstieg bei 9,3 Prozent. Bei den Ausländern ist ein Plus von 7,4 Prozent zu verzeichnen.

ist ein Plus von 7,4 Prozent zu verzeichnen. Bei den Männern beträgt der Anstieg 2,7 Prozent.

beträgt der Anstieg 2,7 Prozent. Bei den Älteren ab 50 Jahren liegt das Plus bei 2,2 Prozent.

Mix aus saisonalen und konjunkturellen Gründen

Agenturleiter Uwe Kemper sieht den Anstieg der Arbeitslosigkeit in einem Mix aus saisonalen und konjunkturellen Aspekten begründet. Der Zuwachs sei besonders auf die Gruppen der jungen Menschen, der Frauen und der Ausländer zurückzuführen. „Zumindest das Plus bei den jugendlichen Arbeitslosen lässt sich noch mit dem Ende des Schuljahres im Juli begründen“, erklärt er. „Die späten Sommerferien in Hessen haben ebenfalls Einfluss, weil beispielsweise Einstellungen auf die Zeit nach der Sommerpause geschoben werden.“

Insgesamt mache sich jedoch auch die schwächelnde Konjunktur auf dem heimischen Arbeitsmarkt bemerkbar: „Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung führt zu Zurückhaltung bei Einstellungen“, sagt Kemper.



Relativ gute Arbeitslosenquote

Er wies gleichzeitig darauf hin, dass die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk mit 4,4 Prozent nach wie vor deutlich unter der Hessenquote von 5,4 Prozent liege: „Der vielfältige Branchenmix in den beiden Landkreisen macht sich weiterhin positiv bemerkbar.“



Hessenweit weist nach wie vor der Agenturbezirk Bad Hersfeld-Fulda mit 3,8 Prozent die beste Quote auf, Korbach liegt auf Platz zwei, gefolgt von Marburg mit 4,6 Prozent. In ganz Nordhessen liegt die Quote bei 5 Prozent.

Mehr Langzeitarbeitslose

Die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich nach Angaben Kempers unterschiedlich entwickelt. Bei der Arbeitslosenversicherung stagniere die Zahl im Monatsvergleich bei 379 Betroffenen, das sind 35 weniger als vor einem Jahr.



Bei den Beziehern von Bürgergeld zeige sich seit Juli ein Anstieg um 51 Langzeitarbeitslose auf insgesamt 1535 – gegenüber dem August 2022 liege der Zuwachs bei 230 Betroffenen.



Dort mache sich weiter bemerkbar, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine seit Juni 2022 von den Jobcentern betreut werden, erklärt Kemper. Nach einem Jahr ohne Beschäftigung werden sie als langzeitarbeitslos geführt.

Weniger offene Stellen

Der Bestand an offenen Stellen im Korbacher Agenturbezirk ist im August im Vergleich zum Juli um 80 auf 1877 gesunken, das entspricht im Vergleich mit dem Vorjahr 1146 offenen Stellen weniger.



Der Stellenbestand in Waldeck-Frankenberg liegt gegenüber dem Juli unverändert bei 846 und damit um 690 Jobangeboten niedriger als im August 2022. Da waren noch 1536 unbesetzte Stellen gemeldet. red/-sg-