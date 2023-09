In Wetterburg werden Demokratie und Vielfalt gefeiert

Laden zum Fest der Demokratie: (von links) Violetta Bat, Oberst a.D. Jürgen Damm und Carolin Weidemann. © Privat

Ein breites Bündnis aus Institutionen, Parteien, Kirchen und Vereinen lädt am Samstag, 16. September, zum Fest der Demokratie nach Wetterburg ein. Zwischen 14 und 17 Uhr wird die Vielfalt auf dem Spielplatz „Schöne Aussicht“ gefeiert.

Bad Arolsen-Wetterburg - Die Vereinten Nationen haben den 15. September als internationalen Tag der Demokratie ausgerufen, das will das Netzwerk für Toleranz Waldeck-Frankenberg mit vielen Partnern feiern. „Wir möchten feiern, dass wir in Deutschland Grundrechte haben, die garantieren, dass wir unsere Meinung frei äußern können, lieben, leben und glauben können, wie wir möchten und dass wir alle die Möglichkeit haben unsere Ideen von einer besseren Welt einzubringen“, erklärt Carolin Weidemann, Koordinatorin des Netzwerks für Toleranz. Ihre Kollegin Violetta Bat ergänzt: „Wir alle bekommen mit, dass politische Debatten anstrengend sein können. Das müssen wir aushalten, denn in einer Demokratie regiert die Mehrheit und nicht eine einzelne Meinung. Das führt zwangsläufig zu Kompromissen und langen Entscheidungsprozessen.“ Zeitgleich wird die AfD eine Wahlkampfveranstaltung in Wetterburg abhalten.

Beim Fest der Demokratie wird es unter anderem Live- Musik geben, eine Hüpfburg, Kinderschminken, Redebeiträge unter anderem von Landrat Jürgen van der Horst und Bad Arolsens Bürgermeistern Marko Lambion. Auch eine Siebdruck-Werkstatt ist geplant.

Picknick mit allen Teilnehmern

Jeder ist zudem aufgerufen, etwas zu essen und zu trinken für ein großes gemeinsames Picknick mitzubringen. Dabei sollen die Menschen ins Gespräch kommen. „Bei unserem Fest sind alle willkommen“, so Carolin Weidemann. „Wir feiern die Vielfalt und die Menschenrechte.“

Das Netzwerk für Toleranz koordiniert die Demokratie-Feier, als Unterstützer und Partner sind mit dabei: Arbeitsgemeinschaft „Region gegen Rassismus“, Aktion für behinderte Menschen Waldeck-Frankenberg, die Arolser Ortsverbände von SPD, FWG, FDP, CDU, Bündnis90/Die Grünen/Offene Liste, Europa Union, RIMA e.V., die katholische und evangelische Kirche, die Eine-Welt-Gruppe Bad Arolsen, Omas gegen Rechts und der Naturschutzbund.

Das Netzwerk für Toleranz hat den Monat September als „Aktionsmonat für Demokratie“ ausgerufen. Es finden unterschiedliche Veranstaltungen von Kooperationspartnern im gesamten Landkreis statt. Die einzelnen Termine gibt es hier. red/jj