Mit Heiterkeit, dem Sängerelixir - Sommertour bei Gemischtem Chor Happy Singers Mengeringhausen

Von: Achim Rosdorff

Teilen

Der gemischte Chor Happy Singers im Verein Liedertafel Mengeringhausen zeigte sein Können. © WLZ-media

„Waldeck ist ganz Chor“ ist das Motto der „Sommertour 2023“ der Waldeckischen Landeszeitung und Waldecker Bank. Das WLZ-Team war auch beim Gemischtem Chor Happy Singers Mengeringhausen.

Mitmachen, Spaß haben und gewinnen hieß es auch diesmal, als das Sommertour-Team um Patrick Böttcher die elf Chöre in der Region besuchte und dabei lustige Ratespiele im Gepäck hatte.

Die Happy Singers beeindruckten. © WLZ-media

Ihrem Namen entsprechend waren die Happy Singers Mengeringhausen schon bei der Begrüßung des WLZ-Teams in der Stadthalle bestens gelaunt. Und die gute Stimmung setzte sich beim Spiel um die 300-Euro-Spende fort.

Die Zeichner beim lustigen Ratespiel: Patricia Krebs und Werner Glos. © WLZ-media

Dabei bewiesen Vereinsvorsitzender Werner Glos und Patricia Krebs zeichnerische Talente und zeigten per Pantomime kreative Interpretationen. Souverän erkannten sie „Flieg nicht so hoch mein kleiner Freund“ von Nicole und Reinhard Meys „Über den Wolken“. Bei Udo Jürgens „Ich war noch niemals in New York“ wurde es kniffliger, und die Rätselgemeinschaft kam erst nach mehreren Versuchen zeichnerisch und pantomimisch zum Ziel.

Das WLZ-Team mit Mediaabteilungsleiter Patrick Böttcher und Kameramann Christian Wolf vor dem Einsatz. © WLZ-media

Anschließend durften sich die Happy Singers ihrer Kernkompetenz widmen und zwei Lieder vortragen: „All things bright and beautiful“ von The Cambridge Singers nach einer Bearbeitung von John Rutter klang ebenso stimmungsvoll wie „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay und Rolf Zukowski – für Chormusik arrangiert von Pascal Till Baut.

„Wow, das war bewegend – macht weiter so“, zeigte sich Patrick Böttcher nach den Liedern beeindruckt.

Starke Gemeinschaft

Die Happy Singers sind in einem traditionsreichen Verein organisiert – die Liedertafel Mengeringhausen wurde bereits 1841 gegründet. Die Happy Singers gingen 2010 als Projektchor an den Start und wurden sechs Jahre später als selbstständiger Chor integriert, der von Lisa Herrlich geleitet wird.

Chorleiterin Lisa Herrlich begleitet die Sängerinnen und Sänger am Keyboard. © WLZ-media

„Bei uns ist der Name Programm, denn wir singen nicht nur klassische Männerchorliteratur, sondern haben auch Pop, Rock, Gospels und Volkslieder im Repertoire“, so Herrlich, die zuweilen auch die instrumentale Begleitung übernimmt. Des Liedgutes entsprechend singen die Happy Singers auf Veranstaltungen des Sängerkreises, in öffentlichen Einrichtungen, auf Kirchenfesten sowie auf Veranstaltungen regionaler Vereine. Die Geselligkeit ist dem Chor besonders wichtig, so ist das gemeinschaftliche Neujahrsessen schon genauso Tradition wie das Sommerwandern mit Grillen. Zu den Highlights des Jahres gehört das Konzert bei der Konfirmation, aber auch das Weihnachtskonzert.

Happy Singers Mengeringhausen Fotostrecke ansehen

Und auf die nächsten Termine freuen sich schon alle: den Seniorennachmittag am 21. Oktober, das Adventskonzert in Twiste am 2. November und das Weihnachtskonzert am 3. Advent mit dem Musikverein Mengeringhausen. Und im nächsten Jahr soll es zum Freischießen ein Konzert geben, ebenso zum Jubiläum „100 Jahre Waldeckischer Sängerbund“.

„Der Verein und seine Chöre sind traditionell in das Gemeindeleben eingebettet. das zeigt sich beim Weihnachtskonzert mit dem Musikverein und der Kirchengemeinde ebenso wie bei Veranstaltungen des Ortsbeirates oder der Schützengesellschaft“, erklärt Liedertafel-Vereinsvorsitzender Werner Glos.

Gefühle ausdrücken, Bedürfnisse stillen

Die Heiterkeit leben, den Frohsinn eines schwungvollen Liedguts weitergeben und dabei eine starke Gemeinschaft pflegen – das seien die Besonderheiten dieses Chors. „Gemeinsames Singen macht einfach Spaß“, betont Lisa Herrlich und Werner Glos ergänzt: „Gesang verbindet Musik und Sprache, er nutzt dabei die emotionale Ausdruckskraft der menschlichen Sinne.“ Schon Platon habe gesagt: „Es sind Gefühle wie Aggressionen oder das Bedürfnis nach sozialer Harmonie, die den Menschen zum Singen bringen“. Dem Glücksgefühl zum Trotz und nicht erst durch die Corona-Pandemie sei die Nachwuchssituation statisch – so ist jede oder jeder willkommen, der mal reinschnuppern möchte. Die Übungsstunden sind dienstags von 18.30 bis 20 Uhr im Gemeinschaftsraum der Stadthalle Mengeringhausen.

Zum Chor Gründung der Happy Singers: 2010 als Projektchor, 2016 Aufnahme in Liedertafel Mengeringhausen e.V.

Mitglieder: 46

Ansprechpartner: Vereinsvorsitzender Werner Glos, Leiborner Straße 23, Bad Arolsen-Mengeringhausen, Tel. 05691 50581, Mail: happysingersmengeringhausen@gmail.com

Zur Sommertour Jeder teilnehmende Chor darf zwei Lieder singen, die professionell per Video aufgenommen werden und ab 18. August zur Online-Abstimmung unter www.wlz-online.de bereitstehen. Für die Teilnehmer gibt es viele tolle Preise, unter anderem ein Wochenend-Urlaub mit einem Wohnmobil, inklusive 1000 Kilometern, gespendet von Konrad in Bad Wildungen. Die Vereine bekommen als Dank ein veröffentlichtes Portrait, ein Video von der Aktion und eine Spende der Waldecker Bank in Höhe von 300 Euro.

Gewinnspiel

Erkennen Sie den Ort (Gemeinde)? Dann spielen Sie mit und senden uns Ihre Antwort mit Ihren Kontaktdaten per Mail an: sommertour@wlz-online.de oder per Post an WLZ, Sommertour, Lengefelder Str. 6, 34497 Korbach. © Hans Blossey

Mit der Einsendung der Lösung per Mail/postalisch nehme ich automatisch am Gewinnspiel der Sommertour 2023 teil und erkläre mich einverstanden, dass die Wilhelm Bing Druckerei und Verlag GmbH unter der angegebenen Telefonnummer und/oder E-Mail mich über den erhaltenen Gewinn informieren darf, ferner zu meiner Meinung über die WLZ befragen und mir ggf. Angebote unterbreiten. Meine Adressdaten werden nicht an andere Unternehmen weitergegeben. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter https://www.wlz-online.de/ueber-uns/datenschutz. Teilnahmeberechtigt sind alle Abonnenten der Waldeckischen Landeszeitung mit Ausnahme der Betriebsangehörigen und deren Verwandten. Die Gewinner werden von der Waldeckischen Landeszeitung benachrichtigt. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 02.09.2023