Wie eine Stimme und Familie - Sommertour-Team beim MGV Liedertafel 1878 Goddelsheim

Von: Achim Rosdorff

Die Chormitglieder und das WLZ-Team beim Abschlussfoto. © WLZ-media

Die „Sommertour 2023“ der Waldeckischen Landeszeitung und Waldecker Bank steht unter dem Motto: „Waldeck ist ganz Chor“. Beim MGV Liedertafel 1878 Goddelsheim machten alle eifrig mit.

Das Sommertour-Team um Patrick Böttcher hat elf Chöre in der Region besucht. Beim Singen und lustigen Ratespiel unter dem Motto: „Waldeck ist ganz Chor“ hatten alle viel Spaß. Chorleiter Holger Born und Tobias Bangert als jüngster MGV-Sänger brachten mit Zeichnung und Pantomime die Gehirnwindungen der Mitsänger zum Rotieren. „99 Luftballons“, „Mein Vater war ein Wandersmann“ und „Im Wagen vor mir“ brachten sie so kreativ zum Ausdruck, dass die richtigen Antworten nicht lange auf sich warten ließen.

Action beim WLZ-Sommertour-Ratespiel. © WLZ-media

Das WLZ-Team – diesmal zu Dritt vor Ort – staunte nicht schlecht über das Ratetalent und die Gesangsqualität. Beeindruckt zeigten sie sich auch von der besonders familiären Atmosphäre. Bangerts beispielsweise sind sogar mit fünf Personen im Chor, der Großvater singt gemeinsam mit seinem Enkel.

Das WLZ-Team mit motivierendem Beistand. © WLZ-media

Highlight der Gesangsdarbietungen: „Loch Lomond“, das schottische Nationalheiligtum, das die Goddelsheimer perfekt performten.

Bei vielen Veranstaltungen im Ort dabei

Der MGV Liedertafel ist ein traditioneller, vierstimmiger Männerchor, der neben der klassischen Chorliteratur samt volkstümlichem und geistlichem Liedgut auch moderne Stücke singt. So haben die Goddelsheimer für jeden Anlass das Passende im Repertoire. Die meisten Lieder singen sie a cappella, doch einige auch mit Klavierbegleitung.

Die Sänger des MGV Goddelsheim meisterten ihre Aufgaben souverän. © WLZ-media

„Wir geben einmal im Jahr ein eigenes Konzert – am 7. Oktober ist es wieder so weit“, berichtet Chorleiter Holger Born, der übrigens seit 2001 Chordirektor im Fachverband Deutscher Berufschorleiter ist.

Bei vielen Liederabenden von anderen Vereinen sind sie dabei, außerdem bei örtlichen Veranstaltungen wie dem Michaelismarkt, beim Kartoffelbraten, bei Gottesdiensten und vielen weiteren Veranstaltungen. Schon viele Benefizkonzerte fanden statt. In den Seniorenheimen in Goddelsheim und Rhadern ist der Chor jährlich zu Gast, um Ständchen zu singen.

Das Vereinsleben besteht außerdem aus spannenden Fahrten. So erinnern sich alle noch gern an die Auftritte in der Philharmonie und im Konzerthaus Berlin mit dem Berliner Kinderchor. Highlights waren außerdem die Konzerte mit dem Meisterchor im Mitteldeutschen Sängerbund oder mit dem Chor Sasslong aus Südtirol. Vereinsfahrten führten beispielsweise an den Gardasee, an die Weser, nach Vorarlberg/Österreich und nach Odessa/Ukraine.

Auch die Sänger des MGV Goddelsheim mussten bei der WLZ-Sommertour zwei Lieder singen. © WLZ-media

„Traditionelle Männerchöre werden weniger, haben aber diesen wunderschönen Klang“, so der Vereinsvorsitzende Thomas Behle und erklärt: „In unserem inzwischen weithin bekannten Chor singen ganze Familien: Väter, Söhne, Großväter, Brüder und Enkel. Singen ist eben im Chor am schönsten. Dazu können Jung und Alt gemeinsam einem Hobby nachgehen. Wir sehen uns wöchentlich bei der Probe und sind wie eine große Familie. Der gesellige Bereich ist da besonders wichtig. Angefangen über ein Bierchen nach der Probe, über Grillabende bis hin zu Tages- und Mehrtagesfahrten.“

Wenn die älteren Sänger Geschichten von früher erzählen, hören auch die Jüngeren gern zu. „Wenn dann noch zusammen platt geschwatzet und am Tisch noch ein Lied gesungen wird, waren das wieder wunderschöne Stunden“, so Uwe Bangert, der Zweite Vereinsvorsitzende und erzählt: „Wenn wir auf Vereinsfahrten, nach Konzerten an der Theke zusammenstehen, wird einfach ein Lied angestimmt. Und das funktioniert auch ohne Choraufstellung, einfach aus dem Lameng.“Wunderschöner Chorklang

Besonders froh seien alle, dass Bass-Bariton Fritz Grosche in den MGV-Reihen steht. Er hat bereits eigene Konzertreihen veranstaltet und CDs aufgenommen. So durfte auch der Chor schon eine CD mitgestalten.

Uwe Bangert: „Singen macht glücklich, ist gesund und bringt einander näher, wenn die Stimmen im Einklang sind, entsteht ein gewisser Zauber.“ Unvergesslich sei ihr Konzert in der Kirche in Dunning (Schottland) gewesen. am Schluss des Konzerts hätten sie Loch Lomond, die „heimliche“ Nationalhymne Schottlands, gesungen – „Die Zuhörer haben im Takt mit den Füßen gestampft und hatten Tränen in den Augen. Anschließend gab es Standing Ovations – ein großer Gänsehautmoment!“

Der jüngste Sänger ist 19 Jahre alt, der Älteste 84. Viele singen schon über 30 Jahre gemeinsam im Chor und würden sich sehr über Nachwuchs freuen. Wer nette Leute treffen möchte, gerne singt und Geselligkeit mag, kann gern zu den Übungsstunden kommen – donnerstags von 20 bis 22 Uhr im Gemeindezentrum Goddelsheim. Auch Interessierte ohne gesangliche Vorkenntnisse sind stets herzlich willkommen.

Zum Chor MGV „Liedertafel 1878“ Goddelsheim e.V. Gründung: 1878 Vorsitzender: Thomas Behle, 2. Vorsitzender: Uwe Bangert Mitglieder: 34 Chorleiter: Holger Born Kontakt: Thomas Behle, Tel. 0175 3739885, mail@mgv-goddelsheim.de und Uwe Bangert, Tel. 0163 9719645.

