Die Sommertour zu Gast beim Vokalensemble d´aChor aus Buchenberg

Von: Jonas Bremmer

Teilen

Stark und gefühlvoll zugleich: Die Gesangseinlage von d´aChor. © WLZ media

Die „Sommertour 2023“ der Waldeckischen Landeszeitung und Waldecker Bank steht unter dem Motto: „Waldeck ist ganz Chor“. Diesmal stand der Besuch bei d´aChor in Buchenberg an.

Mitmachen, Spaß haben und gewinnen hieß es auch diesmal, als das Sommertour-Team um Patrick Böttcher die elf Chöre in der Region besuchte und dabei lustige Ratespiele im Gepäck hatte.



„Klein, aber oho“ – so lässt sich das Vokalensemble d´aChor wohl am besten beschreiben. Der Unterchor des MGV Buchenberg unter der Leitung von Arno Huthwelker singt moderne Chorliteratur und Popsongs A cappella oder mit Pianobegleitung. 14 aktive Sängerinnen und Sänger zählt das mehrstimmig auftretende Ensemble, das im Mai sein zehnjähriges Jubiläum mit einem Konzert in der Korbacher Marienkirche feierte.



Gleich zu Beginn war Patrick Böttcher vom Sommertour-Team gefordert und musste den Sängerinnen und Sängern den Ton angeben. © WLZ media

Mit Ankunft in Buchenberg durfte Patrick Böttcher schon mal direkt in eine neue Rolle schlüpfen. Der Chorleiterplatz am Keyboard wurde für ihn zum Arbeitsplatz, denn der Sommertourer musste die Töne angeben, die der Chor zum Einstimmen brauchte. „Ich kann nur drei Akkorde spielen“, scherzte Patrick Böttcher, „jedoch bekommen wir das hin.“



Dass es sich bei den Sängerinnen und Sängern nicht um Laien handelt, wurde dem Sommertour-Team bereits bei den ersten Tönen des Ensembles klar. Alpinromantik und Herzschmerz machte sich schnell breit bei „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern und auch der Billy-Joel-Song „The Longest Time“ wurde mit viel Gefühl und Atmosphäre vorgetragen. „Man merkt euch die Freude beim Singen sofort an, und die ist absolut ansteckend“, resümierte das Sommertour-Team.



Liederrätsel in Rekordzeit gelöst

Das Rätselspiel erledigte d´aChor mit Bravour, die ersten beiden Titel „Atemlos“ von Helene Fischer und „Rote Lippen soll man küssen“ von Cliff Richard wurden innerhalb von jeweils fünf Sekunden gelöst. „Was ist denn hier los“, fragte Rätselmoderator Patrick Böttcher erstaunt. „Dann müssen wir beim dritten Song die Messlatte wohl ein bisschen höher legen!“ Tatsächlich bedurfte es bei der Zeichnung eines Kalenders mit einem markierten Tag und einem Friedhofskreuz daneben etwas mehr Bedenkzeit, aber dann erkannte der Chor das Lied „Am Tag als Conny Kramer starb“ von Juliane Werding doch. Zur Belohnung gab es eine Spende in Höhe von 300 Euro von der Waldecker Bank.



Beim Liederrätsel schlugen sich die Chormitglieder ganz ausgezeichnet. © WLZ media

Sowohl beim Gesang als auch beim Ratespiel zeigte sich, was für ein gutes Team d´aChor ist. „Niemand kann alleine mehrstimmig singen, das kann man nur im Chor. Wenn die Stimmen dann beim Üben erstmals mehrstimmig erklingen und das Lied in seinem vollen Umfang wahrgenommen wird, ist es ein überwältigendes Gefühl. Singen macht erwiesenermaßen glücklich, und wenn man es mit Gleichgesinnten tut, noch viel mehr“, sagt der Vorsitzende und Chorleiter Arno Huthwelker. Der Chor trifft sich alle drei bis vier Wochen zur Probe. Wer mitmachen möchte, sollte einen entsprechenden musikalischen Background haben. Vorsingen ist unerlässlich. „In den meisten Fällen stoßen neue Mitglieder mittels persönlicher Einladung zu uns. Wir haben nicht den Anspruch zu wachsen“, sagt der Vorsitzende.



Vor allem bei Privatveranstaltungen oder eigenen Konzerten singt d´aChor, häufig in der Kirche zu speziellen Anlässen wie Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten oder Adventskonzerten. Für den Herbst ist ein gemeinsames Konzert mit dem Vokalensemble daCapo aus Frankenberg geplant, es soll im November stattfinden.

WLZ-Sommertour beim Vokalensemble d´aChor aus Buchenberg Fotostrecke ansehen

Zum Chor Gründung: 2013

Vorsitzender: Arno Huthwelker

Chorleiter: Arno Huthwelker

Mitglieder: 14 Sänger

Info: www.dachor.eu, bei Facebook und Instagram. Weitere Infos und Auftrittsanfragen auch bei Arno Huthwelker, info@dachor.eu oder Tel. 05635 9207.

Zur Sommertour Jeder teilnehmende Chor darf zwei Lieder singen, die professionell per Video aufgenommen werden und ab 18. August zur Online-Abstimmung unter www.wlz-online.de bereitstehen. Für die Teilnehmer gibt es viele tolle Preise, unter anderem ein Wochenend-Urlaub mit einem Wohnmobil, inklusive 1000 Kilometern, gespendet von Konrad in Bad Wildungen. Die Vereine bekommen als Dank ein veröffentlichtes Portrait, ein Video von der Aktion und eine Mitspiel-Spende der Waldecker Bank in Höhe von 300 Euro.

Gewinnspiel

Erkennen Sie den Ort (Gemeinde)? Dann spielen Sie mit und senden uns Ihre Antwort mit Ihren Kontaktdaten per Mail an: sommertour@wlz-online.de oder per Post an WLZ, Sommertour, Lengefelder Str. 6, 34497 Korbach. © Hans Blossey

Mit der Einsendung der Lösung per Mail/postalisch nehme ich automatisch am Gewinnspiel der Sommertour 2022 teil und erkläre mich einverstanden, dass die Wilhelm Bing Druckerei und Verlag GmbH unter der angegebenen Telefonnummer und/oder E-Mail mich über den erhaltenen Gewinn informieren darf, ferner zu meiner Meinung über die WLZ befragen und mir ggf. Angebote unterbreiten. Meine Adressdaten werden nicht an andere Unternehmen weitergegeben. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter www.wlz-online.de/ueber-uns/datenschutz. Teilnahmeberechtigt sind alle Abonnenten der Waldeckischen Landeszeitung mit Ausnahme der Betriebsangehörigen und deren Verwandten. Die Gewinner werden von der Waldeckischen Landeszeitung benachrichtigt. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist am 2. September 2023.