Waldecker auf Wolke sieben - WLZ-Sommertour beim MGV 1901 Schmillinghausen

Von: Achim Rosdorff

Teilen

Die Aktiven des Männergesangsvereins Schmillinghausen unter Leitung von Helen Zaloga in Aktion. © WLZ-media

„Waldeck ist ganz Chor“ - so das Motto der „Sommertour 2023“ der Waldeckischen Landeszeitung und Waldecker Bank. Beim Besuch des MGV 1901 Schmillinghausen zeigte sich große Heimatliebe.

Mitmachen, Spaß haben und gewinnen hieß es auch diesmal, als das Sommertour-Team um Patrick Böttcher die elf Chöre in der Region besuchte und dabei lustige Ratespiele im Gepäck hatte.

Tief im Waldecker Land ist die Heimatliebe groß – das zeigt sich schon in vielen Gärten und Häusern von Schmillinghausen, wo der Waldecker Stern in allen Variationen prangt. Und das hat sich auch beim WLZ-Sommertour-Besuch beim Männergesangverein 1901 Schmillinghausen gezeigt, der übrigens am Geburtstag von Kaiser Wilhelm II., am 27. Januar, in der Gastwirtschaft Heinrich Gröticke gegründet wurde.

Die Sänger des MGV Schmillinghausen bei ihrem Auftritt im Rahmen der WLZ-Sommertour. © WLZ-media

So stimmten die Sänger des MGV mit Inbrunst das Waldecker Lied an, zu dem sie eine besondere Beziehung haben. Wilhelm Gröticke – der Bruder von zwei Chormitgliedern – hat nämlich die Heimathymne in einen vierstimmigen Satz umgeschrieben.

„Jetzt ist der Moment für mich gekommen, die Kamera zur Seite und die Hand aufs Herz zu legen“, stimmte der gebürtige Waldecker Patrick Böttcher mit ein. Die Sänger präsentierten das Lied souverän, ohne Anzeichen von Aufregung unter den strengen bis aufmunternden Blicken von Chorleiterin Helen Zaloga. Auch das zweite Lied „Rot sind die Rosen“ sangen die Herren in ihren eleganten, dunklen Anzügen mit Bravour.

Patrick Böttchers Daumen geht hoch beim Auftritt des MGV. © WLZ-media

Doch damit war der musikalische Teil des Tages noch längst nicht zu Ende, im Laufe des geselligen Abends gaben die Sänger einen weiteren Song fehlerfrei zum Besten: „Rock my Soul“, außerdem zwei Geburtstagsständchen: den „Fliegermarsch“ und „Freunde wie wir“. Die WLZ-Mitarbeiter feierten mit, und im Verlauf des feuchtfröhlichen Abends wurde ihnen sogar die Chormitgliedschaft angeboten.

Vergnügliche Unterhaltung gab es schon zuvor beim WLZ-Ratespiel. Chorleiterin Helen Zaloga entpuppte sich dabei als talentierte Zeichnerin und malte passende Motive zu den Liedern „Über den Wolken“, „Marmor, Stein und Eisen bricht“ sowie „Alt wie ein Baum“. Diese Lieder passen gut zum Chor – handeln sie doch vom Freiheitsgefühl, Treue, Bodenständigkeit und Traditionsliebe. Und auf Wolke sieben schweben sie ja auch beim Üben.

Beim lustigen Ratespiel: Die Sänger hatten kaum Probleme, die Lieder aus den Zeichnungen von Helen Zaloga zu erkennen. © WLZ-media

Die Sänger errieten die Liedtitel jeweils in Sekundenschnelle. „Die Männer wissen eben stets, was ich sagen will“, kommentierte Helen Zaloga strahlend die richtigen Antworten ihrer musikalischen Mitstreiter.

Ja, das Gemeinschaftserlebnis ist den zurzeit 19 Aktiven des MGV sehr wichtig, aber ebenso natürlich die Musik, die großteils aus klassischen Chorliedern besteht, aber auch moderne Strömungen wie Pop sowie Gospels und andere Kirchenmusik integriert. Chorleiterin Helen Zaloga, die seit 2017 dabei ist, dirigiert oder begleitet ihre Schützlinge zuweilen mit dem Klavier oder Keyboard. Wenn sie bei einer Probe mal ausfällt, springt Sänger Martin Saure ein. Ebenso wie die professionell ausgebildete Chorleiterin kann er ein Instrument spielen – so begleitet er den Chor manchmal gern mit seiner Trompete. Als Aktiver im Posaunenchor, den er leitet, ist er dafür in Übung.

Chorleiterin Helen Zaloga mit dem Vereinsvorsitzenden Wilhelm Hoppe und Karl-Ludwig Gröticke (stehend), dem Zweiten Vorsitzenden des MGV Schmillinghausen. © WLZ-media

Der Männergesangverein ist regelmäßig bei Sänger- und Vereinsfesten aktiv, singt oft bei Geburtstags-

und anderen Familienfeiern, Hochzeiten, Jubiläen und Trauerfeiern. Die Sänger sind bei vielen örtlichen Veranstaltungen dabei und treten natürlich oft am Heiligabend auf.

Die Aktiven des MGV 1901 Schmillinghausen. © WLZ-media

„Singen macht einfach froh, sorgt für Spaß und fördert die Geselligkeit in unserem Ort“, erklärt Wilhelm Hoppe. Der Vereinsvorsitzende ist auch Ansprechpartner für alle Interessierten und sagt: „Wer Lust hat, mal beim Männergesangverein 1901 Schmillinghausen reinzuschnuppern, ist bei uns stets herzlich willkommen. Einfach anmelden und dann mitmachen bei einer der Übungsstunden – montags ab 20 Uhr in der Schmillinghäuser Mehrzweckhalle.“

WLZ-Sommertour bei MGV 1901 Schmillinghausen Fotostrecke ansehen

Zum Chor MGV 1901 Schmillinghausen

Gründung: 1901

Vorsitzender: Wilhelm Hoppe

Chorleiterin: Helen Zaloga

Mitglieder: 19 Sänger

Info: Wilhelm Hoppe, Bastholzweg 21, Bad Arolsen-Schmillinghausen, Tel. 05691 3216,

mobil: 0170 4458327

Zur Sommertour Jeder teilnehmende Chor darf zwei Lieder singen, die professionell per Video aufgenommen werden und ab 18. August zur Online-Abstimmung unter www.wlz-online.de bereitstehen. Für die Teilnehmer gibt es viele tolle Preise, unter anderem ein Wochenend-Urlaub mit einem Wohnmobil, inklusive

1000 Kilometern, gespendet von Konrad in Bad Wildungen. Die Vereine bekommen als Dank ein veröffentlichtes Portrait, ein Video von der Aktion und eine Mitspiel-Spende der Waldecker Bank in Höhe von 300 Euro.

Gewinnspiel

Erkennen Sie den Ort (Gemeinde)? Dann spielen Sie mit und senden uns Ihre Antwort mit Ihren Kontaktdaten per Mail an: sommertour@wlz-online.de oder per Post an WLZ, Sommertour, Lengefelder Str. 6, 34497 Korbach. © Hans Blossey

Mit der Einsendung der Lösung per Mail/postalisch nehme ich automatisch am Gewinnspiel der Sommertour 2022 teil und erkläre mich einverstanden, dass die Wilhelm Bing Druckerei und Verlag GmbH unter der angegebenen Telefonnummer und/oder E-Mail mich über den erhaltenen Gewinn informieren darf, ferner zu meiner Meinung über die WLZ befragen und mir ggf. Angebote unterbreiten. Meine Adressdaten werden nicht an andere Unternehmen weitergegeben. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen.Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter https://www.wlz-online.de/ueber-uns/datenschutz. Teilnahmeberechtigt sind alle Abonnenten der Waldeckischen Landeszeitung mit Ausnahme der Betriebsangehörigen und deren Verwandten. Die Gewinner werden von der Waldeckischen Landeszeitung benachrichtigt. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist am 2. September 2023.