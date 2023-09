Innenminister Beuth zeichnet Diemelseer Brandschützer als „Feuerwehr des Monats“ aus

„Feuerwehr des Monats August 2023“ – diese Auszeichnung erhielten die Diemelseer Brandschützer. Der hessische Innenminister Peter Beuth überreichte Karl-Wilhelm Römer die Urkunde und René Kratzenberg die Anerkennungsprämie. © Karl Schilling

Eine besondere Würdigung erhielten die Diemelseer Brandschützer am Donnerstag Nachmittag: Der hessische Innenminister Peter Beuth zeichnete sie als „Feuerwehr des Monats August 2023“ aus.

Diemelsee-Adorf – Die Auszeichnung erhalten die Diemelseer für ihr Modellprojekt „analoge und digitale Technik innerhalb der Örtlichen Technischen Einsatzleitung“. Der stellvertretende Adorfer Wehrführer René Kratzenberg stellte das innovative Konzept im Schulungsraum des Feuerwehrhauses vor.

Konzept für die Einsatzleitung

Jede Kommune muss eine solche Einsatzleitung vorhalten, die bei Unwettereinsätzen, Großschadensereignissen oder sonstigen Gefahrenlagen der Koordinierung dient. Das Konzept definiert Aufgaben und Vorgehensweisen, berücksichtigt die Verfügbarkeit von Personal in allen Einsatzabteilungen und sieht Aufgaben für den Einsatz von Nachbarwehren im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit vor.

Die Katastrophe im Ahrtal hat gezeigt, dass Strom und Digitalfunk ausfallen können und das Internet nicht zur Verfügung steht. Deshalb haben die Diemelseer alle für einen Einsatz erforderlichen Dokumente wie Vordrucke und Checklisten transportabel und modular geordnet auch in Papierform vorliegen.

Innenministerium würdigt Projekt

Mit ihrem Konzept haben sich die Diemelseer für den Katastrophenschutzpreis 2023 beworben. Sie kamen zwar nicht unter die besten Drei – aber das Innenministerium sei auf das Projekt aufmerksam geworden, berichtete Beuth. Mit der Auszeichnung „Feuerwehr des Monats“ wolle das Land den 420 Kommunen in Hessen Impulse zur Nachahmung geben.

„Wir wollen in digitale Welten eintauchen“, sagte Beuth. Aber die Diemelseer hätten auch die analoge „Rückfallebene“ abgebildet. Dass die Digitaltechnik nicht zur Verfügung stehe, sei eine reale Einsatzsituation – er verwies auf den Hacker-Angriff auf die Stadtverwaltung in Rodgau. Er finde es zudem gut, dass das Diemelseer Konzept auf Verbesserungen ausgelegt sei. Es müsse nicht alles von Anfang an perfekt sein. „Aber wir müssen den Mut haben, uns hineinzustürzen und dann etwas neu aufzusetzen.“

Ehrenamtlicher Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung

Beuth dankte allen Feuerwehrangehörigen in Diemelsee für ihren ehrenamtlichen Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung – von der Kinder- und der Jugendfeuerwehr über die Einsatzabteilungen bis hin zur Alters- und Ehrenabteilung. Die landesweit etwa 70.000 Aktiven seien „ein Schatz“, ohne sie sei die gesetzliche Hilfsfrist von zehn Minuten nicht einzuhalten.

Diesen „Schatz“ gelte es für die Zukunft zu erhalten. Dem diene auch die Wertschätzung und Anerkennung, wie sie durch die Auszeichnung als „Feuerwehr des Monats“ zur Geltung komme. Aber das Land helfe den Kommunen auch finanziell bei Ausstattung und Ausbildung ihrer Feuerwehren, betonte Beuth.

Landesgelder für die Feuerwehren

Die Landesregierung habe im neuen Haushalt den Ansatz für neue Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser um zehn Prozent erhöht. Allein den Brandschutz in Diemelsee habe das Land seit 2019 mit mehr als 174 000 Euro gefördert. Jedes Jahr erhalte die Landesfeuerwehrschule in Kassel mehr als 16 Millionen Euro. 3,2 Millionen Euro investiert flössen in die Förderung des Ehrenamtes im Brand- und Katastrophenschutz, allein 2,4 Millionen Euro erhielten langjährige Aktive als Anerkennungsprämie.

Derzeit werde berichtet, bei Waldbränden in Griechenland oder Florida seien 1000 Feuerwehrleute im Einsatz. Diese Stärke lasse sich dank der Ehrenamtlichen auch in Diemelsee mobilisieren, betonte Beuth. Das bestätigte der Kreisbrandinspektor Gerhard Biederbick. „Bleibt am Ball“, rief er seinen Diemelseer Kameraden zu.

„Arbeit zum Wohl der Bevölkerung ausgezeichnet“

Es sei ein besonderer Tag für die Diemelseer und ihre Feuerwehr, betonte der Beigeordnete Hans Hiemer. Die Auszeichnung mache die Feuerwehr und die Bevölkerung stolz. Und das „Flachgeschenk“ aus Wiesbaden sei ebenfalls willkommen - die Anerkennungsprämie, die Beuth an René Kratzenberg überreichte. Die Urkunde erhielt Gemeindebrandinspektor Karl-Wilhelm Römer.

„Ich freue mich, dass wir unsere ehrenamtliche Arbeit zum Wohl der Bevölkerung so ausgezeichnet bekommen“, sagte Römer. Er lobte aber auch die Arbeitgeber, die die Feuerwehrleute für ihren Einsatz problemlos freistellten.

Auszeichnung seit 2007

Das hessische Innenministerium zeichnet seit August 2007 freiwillige Feuerwehren als „Feuerwehr des Monats“ aus, die gute, interessante oder erfolgreiche Ideen in die Tat umgesetzt haben. Ihre Projekte sollen anderen Feuerwehren im Land als gutes Beispiel dienen. Sie werden im Feuerwehr-Fachmagazin „Florian Hessen“ und auf der Homepage des Ministeriums vorgestellt.

Die ausgezeichnete Wehr erhält außerdem eine Anerkennungsprämie in Höhe von 1000 Euro. In den vergangenen 15 Jahren wurden nach Angaben des Ministeriums bereits mehr als 165 Feuerwehren ausgezeichnet, darunter bisher vier bis fünf aus dem Kreis. -sg-