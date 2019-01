Digitaler Atlas: Alle Unfälle in Waldeck-Frankenberg auf einen Klick

Kurvenreich sind weite Teile der Landesstraße zwischen Herzhausen und Vöhl, dort passieren immer wieder Unfälle, vor allem auch mit Motorrädern. Die Strecke ist auch unten in der Grafik zu sehen.

Waldeck-Frankenberg. Im digitalen Unfallatlas kann jeder Internetnutzer metergenau Unfälle aus den Jahren 2016 und 2017 nachvollziehen und das für jeden Ort in Waldeck-Frankenberg.

Die hessische Polizei ist Vorreiter, sagt Jacek Walsdorfer vom Statistischen Landesamt Hessen. Schon früh seien die GPS-Daten von Unfällen erfasst worden. Davon profitieren jetzt Interessierte beim Blick in den erstmals erschienenen „Interaktiven Verkehrsunfallatlas“.

Ein Blick auf das Bundesland, den Landkreis, einzelne Orte oder sogar Straßen ermöglicht der interaktive Atlas, der gemeinsam von den Statistischen Landesämtern mit dem Statistischen Bundesamt erstellt wurde. Aus zwei Jahren haben die Statistiker sämtliche Unfalldaten bisher eingepflegt. Von der Polizei kommen diese Daten, sagt Jacek Walsdorfer. „Nehmen die Beamten einen Unfall auf, wird dabei auch die genaue Unfallstelle abgespeichert“, erklärt er. Diese „metergenaue“ Angabe geht später an die Statistiker.

In zwei Kategorien können Daten angezeigt werden: Unfallorte und Unfallhäufigkeiten. Zur Auswahl stehen in diesen beiden Rubriken jeweils folgende Szenarien:

Unfallorte mit Pkw-Beteiligung;

Unfallorte mit Kraftradbeteiligung;

Unfallorte mit Fahrradbeteiligung;

Unfallorte mit Fußgängerbeteiligung;

Unfallorte mit Getöteten;

alle Unfallorte mit Personenschaden.

Als rote Punkte erscheinen auf der Karte schließlich alle Unfälle nach den ausgewählten Kriterien. Jeder dieser Punkte lässt sich zudem anklicken. Dann öffnet sich eine Tabelle, in der ablesbar ist, ob es Leichtverletzte oder Schwerverletzte bei dem Unfall gab und ob Auto, Motorrad, Rad oder Fußgänger beteiligt waren.

Ersichtlich ist aus dem Atlas auch, auf welchen Strecken es wie viele Unfälle in den beiden Jahren gab. In Waldeck-Frankenberg gehören neben den stark befahrenen Bundesstraßen auch Strecken wie die Landesstraße zwischen Sachsenberg und Schreufa zu den Stellen, an denen es immer mal wieder zu Unfällen kommt.

Unterschiedliche Farben zeigen hier für verschiedene Abschnitte an, wie oft es in 2016 oder 2017 dort geknallt hat: Rot bedeutet dabei die höchste Unfallhäufigkeit, lila die niedrigste. Ebenfalls eine Strecke mit häufigeren Unfällen ist demnach ein Teilstück der B 253 bei Röddenau, auch zwischen Volkmarsen und Welda, so zeigt die Darstellung, passieren immer wieder Unfälle.

Durch den Unfallatlas könnten Interessierte nachvollziehen, wo es häufiger Unfälle gibt, erläutert der Wiesbadener Statistiker den Nutzen. Doch der Atlas könne auch ganz konkret die Verkehrssicherheit erhöhen, so Jacek Walsdorfer. „Man kann auch sehen, wo Behörden aktiv werden müssen, beispielsweise um eine Kurve zu entschärfen.“

Derzeit arbeitet das Statistische Landesamt an der Aufbereitung der Unfalldaten für den Monat November 2018, demnächst liegen auch die Zahlen für Dezember vor. Dann kann es an die Aufarbeitung des gesamten vergangenen Jahres gehen. Im Laufe des Aprils, so schätzt Jacek Walsdorfer, wird der Interaktive Verkehrsunfallatlas dann mit den Daten aktualisiert.