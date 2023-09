Helmighausen: Dorfhalle erweitert, Gemeindehaus bleibt erhalten

Dorfhalle Helmighausen renoviert und erweitert: Eckard Bodenhausen (rechts) stellt den Vertretern des Magistrats, der Verwaltung und der örtlichen Vereine den neuen Hallenanbau und seine Funktionen vor. © Privat

Pünktlich zum Schützenfest konnten die Helmighäuser den neuen Anbau an ihrer Dorfhalle nutzen. Der ehemalige Bauamtsleiter Eckard Bodenhausen hatte sich als engagierter Helmighäuser bereit erklärt, die Baumaßnahme zu planen und auch zu betreuen.

Diemelstadt-Helmighausen - Der langersehnte Funktionsbau ermöglich nun gemeinsam mit der neuen Vogelstange eine ganz neue Nutzung des Geländes um das Herzstück der Helmighäuser Schützen, die Dorfhalle. Es gibt jetzt geschlechtsspezifische Toiletten und eine barrierefreie Behindertentoilette. Der bisherige Küchen- und Speiseraumbereich kann nun viel besser genutzt werden, sodass kleinere Feiern möglich sind.

Aber auch der Zugang vom neuen Platz an der Vogelstange ist zu den neuen Toiletten direkt und schnell möglich. Außerdem beinhaltet der neue Anbau einen eigenen Material- und Abstellraum sowie einen Technikraum. Sanitärarbeiten, der Rohbau mit den Erdarbeiten sowie Innenausbau und Trockenbau waren die großen Aufgaben, die von heimischen Unternehmen ausgeführt wurden.

Gemeindehaus bleibt erhalten

Für die Helmighäuser gerettet ist nun auch das evangelische Gemeindehaus. Aufgrund der sinkenden Mitgliederzahlen der Kirchengemeinde standen Überlegungen im Raum, nach dem Verkauf des Pfarrhauses nun auch das Gemeindehaus zu veräußern.

Das Gemeindehaus ist aber für das gesamte Kirchspiel wichtig und wird zum Beispiel für den Konfirmandenunterricht genutzt. Die Aufregung in Helmighausen war groß, denn Proben von Posaunenchor, Gesangverein sowie Sitzungen und Familienfeste finden in den Räumlichkeiten statt, die vor wenigen Jahren noch einmal grundsaniert wurden. Pfarrerin Elke Carl und Bürgermeister Elmar Schröder bereiteten jedoch den Weg dafür, dass die Stadt sich zur Hälfte an den laufenden Kosten und der Reinigung beteiligt. Die Räume bleiben also erhalten. red