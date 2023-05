Beschwerden über Schwerlastverkehr in Buchenberg und Ederbringhausen

Von: Stefanie Rösner

Teilen

Hier ist große Aufmerksamkeit gefragt: Die Straßen zwischen Ober-Ense, Immighausen, Fürstenberg, Buchenberg und Ederbringhausen sind kurvig und schmal, sodass dies einerseits für Motorradfahrer attraktiv ist, andererseits kritisch werden kann, wenn sich zum Beispiel ein Laster und ein Bus begegnen. © Stefanie Rösner

Schwere Laster und schnelle Motorräder stören viele der Bewohner in Vöhler Ortsteilen wie Buchenberg und Ederbringhausen.

Buchenberg/Ederbringhausen/Vöhl – Seit der Sperrung der Bundesstraße 252 bei Dorfitter für den Bau der Ortsumgehung hat der Verkehr auf den Straßen in der näheren Umgebung erheblich zugenommen. Denn längst nicht alle Verkehrsteilnehmer nutzen die ausgewiesenen weiträumigen Umleitungsstrecken.

Die Gemeinde Vöhl plant daher einen Ortstermin an der Landesstraße 3084 mit den beteiligten Behörden und den Ortsbeiräten. Das teilte der Bürgermeister der Gemeinde Vöhl, Karsten Kalhöfer, am Montagabend im Gemeindeparlament in Ederbringhausen mit.

In Thalitter beispielsweise hatte sich auch schon Widerstand bei Anwohnern und der Gemeinde geregt, woraufhin in den Ortsdurchfahrten stellenweise Tempo 30 eingeführt worden ist.

Abkürzung für Lastwagen

„Es scheint sich bei den Speditionen herum gesprochen zu haben, dass man extrem viel Zeit sparen kann, wenn man über Ederbringhausen und Buchenberg in Richtung Fürstenberg und weiter nach Korbach und umgekehrt fährt“, sagte Bernd Backhaus, der Vorsitzender der Gemeindevertretung ist, Mitglied des Ortsbeirats und betroffener Anwohner gegenüber unserer Zeitung.

Außerdem sind die vielen Motorräder, die vor allem an den Feiertagen diese Strecke fahren, den Anwohnern ein Dorn im Auge. Denn viele halten sich nach Einschätzung der Dorfbewohner nicht an das Tempolimit in den Orten von 50 Kilometern pro Stunde.

Bernd Backhaus ist enttäuscht: „Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörden? Bisher Fehlanzeige – trotz bereits erfolgter Information seitens der Bürger, Ortsvorsteher und Bürgermeister. „Die Gefahrensituation verschärft sich von Tag zu Tag, da offenbar immer mehr Speditionen diese Strecke für sich entdeckt haben.“

Auch Hof Lauterbach betroffen

Karl Wittmer-Eigenbrodt von den Freien Wählern erinnerte im Gemeindeparlament daran, dass auch der kleine Ort Hof Lauterbach von hoher Verkehrsbelastung betroffen sei. Seit der Sperrung der Bundesstraße nutzten etliche Laster die Ortsdurchfahrt, und zwar oft mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit.

Die Polizei sieht allerdings in Bezug auf die Strecke Ederbringhausen/Buchenberg keinen Anlass zu kontrollieren. „Die Verkehrsbelastung ist zurzeit in diesen Orten zwar höher“, sagte Arnfried Schlömer von der Polizei auf Nachfrage. „Lastwagen- und Motorradfahrer dürfen diese Strecken aber nutzen. Die Straßen sind für den Verkehr gebaut worden.“ Die Belastung sei nicht auf Dauer, sondern nur solange die Bundesstraße gesperrt sei – voraussichtlich bis August.

Bürgermeister Karsten Kalhöfer will sich mit den Ortsvorstehern weiter dafür einsetzen, die „Verkehrssituation zu verbessern“.

Tempo 30 soll auf B 252-Umleitung rund um die Uhr gelten

Arbeiten an der Ortsumgehung Dorfitter