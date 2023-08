Dorfflohmarkt in Sachsenberg: „Wir sind sehr zufrieden“

Von: Marianne Dämmer

Helfen Streunern: (von links) Sylvia Klüppel, Sigrid Rudeck-Schwadtke und Bianka Schala lassen mit dem Erlös streunende Katzen kastrieren und versorgen sie. © Marianne Dämmer

Der zweite Sachsenberger Dorfflohmarkt war ein Erfolg - solange das Wetter hielt, nutzten viele Gäste die Möglichkeit zu einem Bummel entlang von 30 Ständen.

Lichtenfels-Sachsenberg – Die Sachsenberger hatten Glück angesichts des Dauerregens in den vergangenen Wochen: Immerhin bis 15 Uhr hielt am Sonntag das Wetter und solange herrschte beim 2. Sachsenberger Dorfflohmarkt ein fröhliches Kommen und Gehen – es gab viele Gäste, freundliche Gespräche, gute Verkäufe.

„Wir sind sehr zufrieden, haben nur positive Rückmeldungen von den Teilnehmern erhalten“, freut sich Gerwin Meinke von den Engagement-Lotsen Lichtenfels, die den Flohmarkt zusammen mit dem Sachsenberger Ortsbeirat organisiert hatten. Anstelle einer Standgebühr hatten sie um eine Spende für den Grundschul-Förderverein und die Evangelische Kirche gebeten.

30 Sachsenberger hatten entweder an ihren Garagen, an der Kirche oder dem Marktplatze ihre Stände aufgebaut. Von feinen Gläsern, Sammeltassen und Porzellanservice über Bilder, CDs, Spielzeug, Bücher und Kleidung bis hin zu Werkzeug wurde alles feilgeboten. Freiwillige haben Bratwürstchen gegrillt, die schnell ausverkauft waren, erklärt Gerwin Meinke. Auch die frischen Waffeln, die die Sachsenberger Landfrauen anboten, fanden reißenden Absatz.

„Viele Gäste haben heute auch großes Interesse an der Altstadt gezeigt – die Leute scheinen die Dorfflohmärkte mit Sightseeing zu verbinden“, freut sich Ortsvorsteherin Lisa Backhaus. Den Eindruck bestätigt die Sachsenbergerin Sabine Schwadkte: „Viele Gäste nutzen die Gelegenheit zum Bummeln“.

Freude über viele Gäste: Ortsvorsteherin Lisa Backhaus und Stellvertreter David Kuhnhenn. © Marianne Dämmer

Manche der Teilnehmer hatten vor allem Freude am Plausch mit den Gästen: „Ich freue mich zwar auch über Einnahmen, aber der Kontakt zu den Menschen ist bei so etwas doch das Wichtigste“, sagt Tino Franz.

Andere wiederum haben am Dorfflohmarkt für eine gute Sache teilgenommen: So hat Carola Wendzik selbst gestrickte Strümpfe, Einkaufsbeutel sowie Flohmarktartikel verkauft, um ein altes Ehepaar zu unterstützen, das bei der Flut im Ahrtal alles verloren hat. „Sie hatten keine Versicherung und damit kein Geld für den Wiederaufbau. Jetzt leben sie in einer 35 Quadratmeter kleinen Ferienwohnung. Mit dem Geld kann ich ihnen zwar keine Einrichtung finanzieren. Aber wenn sie wenigstens mal rauskommen, sich mal was gönnen können – das ist doch auch schon was Wert“, sagt die Sachsenbergerin.

Unterstützt das Ahrtal: Carola Wendzik verkauft selbst gestrickte Taschen und Strümpfe. Sie hilft mit dem Erlös einem alten Ehepaar im Ahrtal, das durch die Hochwasserkatastrophe alles verloren hat. © Marianne Dämmer

Auch Sylvia Klüppel, Sigrid Rudeck-Schwadtke und Bianka Shala verwenden den Verkaufserlös für einen guten Zweck: Sie kümmern sich ehrenamtlich um streunende Katzen im Raum Medebach. Als sie während des Corona-Lockdowns dort spazieren gingen, sahen sie viele verwaiste, kranke Tiere – und beschlossen, zu helfen. „Wir fangen sie ein, lassen sie untersuchen und kastrieren. Sind sie gesund, kommen sie an ihren Platz zurück. Wir haben aber auch schon welche vermittelt. Kitten geben wir ins Tierheim, bis sie alt genug sind, kastriert zu werden. Sie bekommen täglich Futter, regelmäßig Wurmkuren“, erklären sie. Mit dem 2. Flohmarkt waren sie „sehr zufrieden“. (Von Marianne Dämmer)