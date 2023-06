Waldeck-Frankenberg: Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Teilen

Bei Schwerpunkt-Kontrollen am Dienstag vergangener Woche haben Polizisten in Thalitter und in Korbach drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss standen © Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

Bei Schwerpunkt-Kontrollen am Dienstag vergangener Woche haben Polizisten in Thalitter und in Korbach drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss standen und dadurch auch eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellten.

Korbach / Vöhl – Bei zehn weiteren Autofahrern verliefen die Drogenschnelltest negativ. Außerdem wurden auch weitere Verstöße geahndet. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen im Landkreis an.

Zunächst kontrollierten die Polizeibeamten in der Ortsdurchfahrt von Vöhl-Thalitter. Bereits nach kurzer Zeit hielten sie einen Autofahrer an, bei dem sich der Verdacht auf Drogenkonsum ergab. Da auch ein Drogenschnelltest den Verdacht bestätigte, wurde bei dem 23-jährigen Frankenberger eine Blutentnahme angeordnet.

Ähnlich erging es kurze Zeit später auch einem 28-jährigen Frankenauer, bei dem aufgrund des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss ebenfalls ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

An der späteren Kontrollstelle in der Korbacher Heerstraße hielten die Polizisten einen 24-Jährigen aus Korbach an, der zugab, Drogen genommen zu haben. Auch bei ihm wurde daher eine Blutentnahme angeordnet.

Gegen die drei Autofahrer leiteten sie Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Entscheidend für die weitere Strafverfolgung werden die Ergebnisse der Blutproben sein.

Außerdem fielen noch andere Verkehrsteilnehmer negativ auf: In Korbach konnte ein 45-Jähriger Autofahrer angehalten werden, der den Polizisten einen polnischen Führerschein aushändigte. Die Überprüfung ergab, dass dieser gefälscht war. Den in Korbach wohnenden Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. An der Kontrollstelle in der Heerstraße fiel auch ein Fahrer eines E-Scooters auf, bei dem ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vorlag.

Bei den Kontrollen wurden außerdem knapp 20 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Ein aus Sicht der Polizei erfreuliche Ergebnis: Alle zehn durchgeführten Atemalkoholtests verliefen negativ. Von den angehaltenen Verkehrsteilnehmern stand keiner unter Alkoholeinfluss. red