Anklage: In Transporter 23 Flüchtlinge von Wien nach Korbach gebracht

Vor dem Landgericht Kassel müssen sich seit Donnerstag drei jetzt in Waldeck-Frankenberg lebende syrische Staatsangehörige wegen des mehrfachen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz (Einschleusen) verantworten. © Symbolfoto: Matthias Schuldt

Drei Angeklagte, drei Geständnisse, Entschuldigungen und eine fast sechsstündige Verhandlung zum viertägigen Prozessauftakt: Vor dem Landgericht Kassel müssen sich seit Donnerstag drei jetzt in Waldeck-Frankenberg lebende syrische Staatsangehörige wegen des mehrfachen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz (Einschleusen) verantworten.

Waldeck-Frankenberg/Kassel – Die Männer im Alter von 24 und 25 Jahren sitzen seit dem 13. September 2022 in Untersuchungshaft. An diesem Tag waren sie bei einem Großeinsatz der Bundespolizei festgenommen worden (wir berichteten).

Die Staatsanwaltschaft Kassel wirft den drei Männern vor, im Januar 2022 mindestens 23 syrische Staatsangehörige von einem sogenannten Safehouse (sicheres Haus) in Wien nach Korbach geschleust zu haben – auf der Ladefläche eines Transporters. Einen Tag später sollen zwei der Angeklagten einen zuvor Geschleusten zur Erstaufnahme-Einrichtung nach Suhl gebracht haben. Am Tag darauf haben sie laut Anklage drei Geschleuste von Korbach über Berlin nach Hamburg gebracht.

Mit anderen Beteiligten soll einer der Angeklagten Ende Januar mindestens acht syrische Staatsangehörige von Wien nach Deutschland geschleust haben. Wie die Beweisaufnahme ergab, wurden 19 weitere Syrer mit einem Transporter auch nach Belgien, Frankreich und in die Niederlande geschleust.

„Alles, was der Staatsanwalt vorgetragen hat stimmt“, lautete die erste Aussage des ersten Zeugen. Man habe das alles nicht des Geldes wegen gemacht: „Es war eine menschliche Sache, wir haben aus Menschlichkeit gehandelt und geholfen, wir wollten die Leute nicht auf der Straße lassen.“

Alle drei Angeklagten bekamen die Anklageschrift in arabischer Sprache. Sie sprechen alle gut Deutsch und erklärten zum Prozessauftakt, den Inhalt der Anklage bereits zu kennen. In der ist unter anderem von lebensgefährdenden Handlungen die Rede. Einer der vier Verteidiger sprach zu Prozessbeginn die Frage an, ob man die Strafandrohung „etwas nach unten korrigieren“ könne, sein Mandant habe in Passau bereits eine Bewährungsstrafe bekommen. Ein weiterer Verteidiger sagte, sein Mandant sei lange im Angestelltenverhältnis gewesen, einer geregelten Arbeit nachgegangen und habe eine Sisha-Bar betrieben. Auch der dritte Beschuldigte hatte in Passau bereits eine Bewährungsstrafe bekommen.

Fünf Angehörige der Bundespolizei berichteten vor Gericht bis ins letzte Detail über ihre Ermittlungsergebnisse. Von einem so genannten Safehouse seien die Flüchtlinge auf andere Schleuser verteilt worden. Den Transport der Menschen auf der Autobahn auf der Ladefläche eines Transporters bezeichnete ein Ermittler als eine „lebensbedrohliche Lage“. In dem Korbacher Safehouse hätten markante Teppichvorhänge vor den Fenstern gehangen.

Von Manfred Schaake