Drei Verletzte bei schwerem Autounfall zwischen Vasbeck und Gembeck

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag, 25. Juli, zwischen Vasbeck und Gembeck ereignet. Rettungskräfte und Hubschrauber waren im Einsatz. © Günter Radtke

Die Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei wurden am Dienstag, 25. Juli, um 10 Uhr wegen eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Vasbeck und Gembeck alarmiert.

Diemelsee-Vasbeck – Die Einsatzmeldung lautete „eingeklemmte Person und das ein Fahrzeug brennt.“

Am Einsatzort wurde kein brennendes Fahrzeug vorgefunden. Nach Angaben der Polizei war ein Ford aus einem Feldweg gekommen und hatte einen Fiat übersehen, der auf der Kreisstraße unterwegs war, es kam zum Zusammenstoß.

Die Rettungskräfte begannen mit der Erstversorgung der drei Personen, die am Unfall beteiligt waren. Sie stammen aus Bad Arolsen und Korbach. Eine Frau musste aus ihrem Ford schonend geborgen werden, dafür wurde die Tür auf einer Seite mit Hydraulischen Rettungsgerät entfernt. Die Frau wurde ebenso an den Rettungsdienst übergeben wie die Insassen aus dem Fiat. Zwei Verletzte wurden in die Krankenhäuser in Korbach und Marsberg gebracht.

Frau mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Eine schwer verletzte Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Kassel in eine Klinik geflogen. Der Rettungshubschrauber Christoph 13 kam aus Bielefeld zur Einsatzstelle. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute klemmten an den beiden verunglückten Fahrzeugen die Batterien ab, unterstützten außerdem den Rettungsdienst und sicherten die Unfallstelle ab.



An dem Einsatz waren die Feuerwehren Adorf, Vasbeck und Gembeck mit 28 Personen im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte der stellvertretende der Diemelseer Gemeindebrandinspektor Torsten Behle Des Weiteren waren zwei Notärzte und Rettungswagen an der Unfallstelle. Für die Zeit des Einsatzes war die Kreisstraße gesperrt. An den beiden Autos entstand erheblicher Schaden. Ein Abschleppunternehmen musste sie abschleppen. (gr)