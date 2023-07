Edertal: Dreijähriger startet Auto und baut Unfall in Hemfurth/Edersee

Von: Cornelia Höhne

Einen ungewöhnlichen Unfall nahm die Polizei in Hemfurth/Edersee auf. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ein drei Jahre alter Junge aus Kassel verursachte mit einem VW Golf verursachte einen Unfall im Edertaler Ortsteil Hemfurth/Edersee, teilte die Bad Wildunger Polizei mit.

Edertal-Hemfurth/Edersee – Nach Angaben der Beamten spielte das Kind am Montag (24. Juli) um 19.30 Uhr in dem Auto vor einer Gaststätte am Ortseingang von Hemfurth, während die Eltern das Fahrzeug beluden. Dem Jungen gelang es, das Auto in der Straße Am Weiher zu starten, der Pkw rollte vorwärts und prallte gegen einen Scoda Octavio, heißt es im Polizeibericht.

An dem Wagen eines Urlaubsgastes aus Pinneberg entstand 2600 Euro Schaden, an dem Pkw aus Kassel schätzte die Polizei den Schaden auf 1300 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (Cornelia Höhne)