DRK-Ortsverein Wrexen war über Jahrzehnte eine feste Größe an der Diemel

Blumen für langjährige Vorstandsarbeit: (von links) Alfred Deutsch, Wilma Lamotte, Inge Handschuh, Margret Gromball, Erika Gemmecker, Claudia König und Michael Wehmeyer. Zum erweiterten Vorstand gehörten Erika Olmer und Dorothea Gärtner. © Heike Saure

Aus den zwischenzeitlich über 200 Mitgliedern sind nach 122 Jahren Vereinsgeschichte noch 57 geblieben, doch eine Nachfolge für die Vorsitzende des DRK Ortsvereins Wrexen Wilma Lamotte fand sich nicht mehr. So übergab der Ortsverein bei seiner letzten Mitgliedsversammlung die Geschäfte an den Kreisverband.

Diemelstadt-Wrexen - „Alles hat ein Ende“, stellte die 84-jährige Wilma Lamotte voller Wehmut fest. 50 Jahre lang gehörte sie dem Verein an, leitete ihn mit viel Herzblut und machte ihn ebenso wie die Ehrenvorsitzende Ingrid Kramer zu einer festen Größe im Diemeldorf.

Gerne denken die Mitglieder an Haussammlungen und Kaffeenachmittage zurück, an gesellige Stunden zum Karneval und die Zeit zum Klönen und Austauschen. Und so gab es zur letzten Versammlung auch keinen Beerdigungskuchen, sondern ein reichhaltiges Tortenbüffet. Denn die Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht und der Verein auf neue Beine gestellt wird, stirbt zuletzt.

Vorstandsarbeit hat gutgetan

Nun geht der Ortsverein aber erst einmal im Kreisverband auf, der die Geschäfte weiterführen wird. Als Initiatorin, die sich sehr für den Verein engagierte, lobte Pfarrerin Elke Carl die Vorsitzenden Wilma Lamotte. Man habe ein sehr großes Stück an Seniorenarbeit im Ort geleistet. Und auch die Ehrenvorsitzende Ingrid Kramer, würdigte ihre Nachfolgerin als Vorsitzende, die den Verein vorangetrieben habe und den Menschen immer sehr zugewandt gewesen sei. „Die Zeit im Verein war für mich immer eine Bereicherung“, so Kamer, die vor 22 Jahren zur Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

„Die Zeiten ändern sich. Und das gilt auch für das DRK“, stellte Kreisgeschäftsführer Michael Wehmeyer fest, der betonte, dass die weltweit bekannteste Marke auf das ehrenamtliche Engagement angewiesen sei.

Vieles hat sich geändert bei der DRK-Arbeit

Doch die Arbeit sei digitaler, technischer und schneller geworden und es müssten Aufgaben wieder aufgenommen werden wie die Flüchtlingsbetreuung, die seit Jahrzehnten geruht hätten. „Das DRK hält Menschen zusammen“, sagte Wehmeyer über die innstiftende Arbeit, die es weiter zu liesten gelte.

Ihren besonderen Dank sprach Wilma Lamotte den Mitarbeitern in der DRK-Geschäftsstelle und besonders Hartmut Keim aus, der den Ortsverband Wrexen stets unterstützt habe. (Heike Saure)

Dank für langjährige Mitgliedschaft: Bei der letzten Mitgliederversammlung des DRK Wrexen gab es Rosen für die Jubilarinnen. © Heike Saure