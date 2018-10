Dürre und Trump machen Heizöl auch in Waldeck-Frankenberg teurer

Waldeck-Frankenberg. Niedrige Flusspegel und die weltpolitische Lage treiben zurzeit die Preise für Heizöl in die Höhe. Der Rohstoff kostet so viel wie seit fünf Jahren nicht mehr. Diesen Trend bestätigen heimische Händler.

Wer kleinere Mengen Heizöl bestellt, das heißt weniger als 1000 Liter, zahlt dafür etwa einen Euro pro Liter, sagt etwa Uwe Selbach, Fachberater für Heizöl bei dem Frankenberger Unternehmen Balzer. Bei größeren Mengen zahle der Kunde weniger – ungefähr 85 Cent brutto, weil der Aufwand pro Liter für den Lieferanten dann geringer sei. „Der Preis hängt auch von der Distanz zum Kunden ab“, erklärt Selbach. Allerdings schwanken die Preise leicht von Tag zu Tag. „Die weltpolitische Lage ist entscheidend“, sagt der Fachberater. Wirtschaftssanktionen der USA gegenüber dem Erdölproduzenten Iran, veranlasst durch deren Präsidenten Donald Trump, sorgten für Unruhe und Preissteigerung.

Außerdem seien derzeit wegen Niedrigwasser in den Flüssen die Schifffahrtswege nur stark eingeschränkt nutzbar. Schiffe könnten nicht mehr so voll beladen werden wie sonst, so dass weniger Heizöl von A nach B transportiert werde als sonst. Das führe zu Verzögerungen. „Wir können bei den Raffinerien nicht mehr unbegrenzt Ware bestellen“, sagt Selbach. Derzeit sei zwar noch genug Heizöl zu bekommen, dieses stamme aber teilweise von weiter her, was die Kosten steigen lasse.

„Ich rechne damit, dass die Preise in diesem Jahr nicht mehr sinken werden“, sagt Christina Kutz von Raiffeisen in Korbach mit Blick auf die fehlenden Niederschläge und das dadurch bedingte Niedrigwasser auf den Transportwegen für Heizöl. „Auch Trump hat ganz viel damit zu tun, dass die Preise nun ansteigen.“ Im vergangenen Jahr lag der Preis ihr zufolge für einen Liter Heizöl bei 50 Cent netto, jetzt bei bis zu 69 Cent netto. Im Herbst würden Kunden vermehrt Heizöl tanken, doch wegen der hohen Preise warteten viele erst mal ab.

Heizöl pro Haushalt

Im Durchschnitt verbrauchen die Deutschen 126 Kilowattstunden (kWh) Heizöl pro Quadratmeter und Jahr (Quelle: Techem), das sind circa 12,1 Liter. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2016. Allgemein ist der Heizölverbrauch in den vergangenen Jahren gesunken. So verbrauchte ein Haushalt im Jahr 2016 laut der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen im Durchschnitt 3147 kWh Heizöl. Im Jahr 2000 waren es demnach noch 5946 kWh.

Wie man richtig lüftet und heizt und mit welchen Methoden ein Haus optimiert werden kann, damit weniger Heizöl notwendig wird, ist zum Beispiel nachzulesen im Internet unter www.energiesparen-im-haushalt.de und verbraucherfenster.hessen.de/umwelt-technik/bauen-wohnen/schimmel-vermeiden-richtiges-heizen-und-lüften.

