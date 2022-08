Zum 11. Wiesenfelder Kräutermarkt im Kirchgarten kamen 2500 Besucher

Teilen

Die Brennnessel dient Schmetterlingen: Sylvia Heil gestaltete beim Wiesenfelder Kräutermarkt eine Ausstellung zur Brennnessel als Heilpflanze des Jahres. Von ihren Blättern ernähren sich die Raupen von mehr als 30 heimischen Schmetterlingsarten. © Karl-Hermann Völker

Schwebende Holzfische über Buchsbaumsäumen, ein Storch im Kräuterbeet, dazu das Duftgemisch von Ananassalbei und Wermutkraut, Blütenkränze zwischen gotischen Strebe-pfeilern: Der Kirchgarten in der ehemaligen Johanniterkomturei lieferte am Wochenende die einzigartige Kulisse für den 11. Wiesenfelder Kräutermarkt, der zum ersten Mal nach pandemiebedingter Zwangspause wieder stattfinden konnte.

Wiesenfeld – Etwa 2500 Besucher genossen die besondere Atmosphäre mit Angeboten von Handwerk, Kunstgewerbe, Naturprodukten, Pflanzen und Gartenaccessoires, Spielen für Kinder, aber auch das Kulturprogramm mit einer Ausstellung zur Brennnessel als Heilpflanze des Jahres von Sylvia Heil im Kirchenvorraum ebenso wie Dorfführungen und die stündlich wechselnden Instrumental- und Chorkonzerte.

44 Marktstände gab es rund um Kirche und Kräutergarten. „So viele wie noch nie und ein tolles Rahmenprogramm“, freute sich Ortsvorsteher Torben Majewske, als er gemeinsam mit Bürgermeister Lothar Koch am Sonntagmittag den Kräutermarkt eröffnete, die Gäste begrüßte und dabei allen Helfern – das ganze Dorf war im Einsatz – und Mitwirkenden herzlich dankte.

Geschichten aus dem Stegreif: Der Münchhäuser Erzählkünstler Philipp Leyer (rechts) erfüllte Wünsche der Marktbesucher. © Karl-Hermann Völker

Im Festgottesdienst am Morgen ging Pastor Joachim Markwart von der Freien evangelischen Gemeinde Burgwald in seiner Predigt auch auf das Jubiläum „300 Jahre Hugenottenkolonie Wiesenfeld“ ein (HNA berichtete). Er verglich dabei die Flucht der französischen Glaubensflüchtlinge nach Hessen mit der alttestamentlichen Überlieferung von Moses und dem Auszug des Volkes Israel. „Etwa 200 000 Hugenotten wurden nach 1685 verfolgt und bedrängt, haben aber dennoch erfahren, wie Gott sie durchträgt und beschützt“, sagte Markwart. Gottes Heilsgeschichte mit den Hugenotten und dem Volk Israel gehe auch heute noch weiter. In ihr Fürbittengebet schloss die Gemeinde auch alle gegenwärtigen Flüchtlinge, Hungernden und Kriegsopfer mit ein.

Ein Bläserquartett mit Marco Werchner, Bernd Trusheim, Thomas Mandel und Jens Jesberg eröffnete das musikalische Rahmenprogramm des Marktes, bevor der Posaunenchor Ernsthausen im Schatten des Wehrturms konzertierte. Der Wiesenfelder Chor „Mixed Up“ mit Frank Leyhe, der bereits vormittags im Gottesdienst mitgewirkt hatte, bekam großen Beifall für spürbare Musizierfreude, ausdrucksstarke Originalität und fein abgestufte Dynamik.

Scherben aus sieben Jahrhunderten: Dorfrundgänge in Wiesenfeld führten auch zum ehemaligen Klosterkeller, wo Yannick Feußner (rechts) die Fundstücke erläuterte. © Karl-Hermann Völker

Mit unterschiedlichen Stilformen, viel Emotionalität und experimenteller Erfahrung hatte das Bad Emstaler Ensemble „man(n) singt“, geleitet von Andreas Kowalczyk, einen starken Auftritt. Die Battenbergerin Joanne Westhauser gefiel mit sensiblen Popballaden und Jazz-anklängen. Erlesene, vorwiegend moderne Bläsermusik bot das Bläsersextett der evangelischen Allianz Frankenberg. Es begleitete mit Kantorin Beate Kötter auch Gebet und Abendsegen zum Marktausklang.

Sehr individuell beim Kräutermarkt war auch das Angebot an Speisen, Getränken, Hollersekt und selbst gebackenen Kuchen. Neben traditionellen Grillgerichten gab es Backhausbrot, französische Quiche, Falafel, Hofeis, Milchshakes und vegetarische Köstlichkeiten.