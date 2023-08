Durch Regen drohen in Waldeck-Frankenberg Einbußen bei der Getreideernte

Von: Susanna Battefeld

Dunkle Regenwolken über dem Weizenfeld. Der Regen behindert die Getreideernte in Waldeck-Frankenberg. © Arne Dedert/dpa

Durch Regen drohen in Waldeck-Frankenberg bei der Ernte von Weizen, Raps und Roggen Einbußen, teilen die Bauernverbände mit.

Waldeck-Frankenberg – Das Getreide im Landkreis ist reif, kann aber wegen des anhaltenden Regens derzeit nicht geerntet werden. Es drohen jetzt Qualitätsverluste, die zu Einbußen beim Verkauf führen können. „Betroffen sind Weizen, Raps und Roggen“, sagen die Geschäftsführer der heimischen Kreisbauernverbände, Matthias Eckel (Frankenberg) und Andrea Bohle (Waldeck).

Die Qualität der Körner leide massiv, wenn das Getreide nicht bald gedroschen werde. „Backqualität ist meines Erachtens nur noch schwer zu erreichen“, sagt Matthias Eckel. Die Körner dürften beim Einlagern höchstens eine Feuchtigkeit von 14,5 Prozent haben. „Wenn der Wert darüber liegt, fallen erhebliche Mehrkosten für das Trocknen an.“ Das Getreide könne ansonsten nur noch mit Preisabschlägen als Viehfutter verkauft werden.

Beim Raps bestehe die Gefahr, dass die Schoten aufgehen und runterfallen. „Dann hat man nichts mehr davon“, sagt Andrea Bohle.

„Wenn der Regen anhält und das Getreide zwischendurch nicht mal trocknet, kann es schlimmstenfalls passieren, dass die Körner in den Ähren keimen und dann nur noch als minderwertiges Viehfutter verwendbar wären“, erklärt Eckel. Anders als beispielsweise in Südhessen, wo die Ernte größtenteils bereits Mitte Juli eingefahren werden konnte, sei unsere Region ein klassisches Spätdruschgebiet, in dem häufig erst Ende August gedroschen werde. „Das Problem ist aber, dass das Getreide durch die vorangegangene Trockenperiode und Hitze schneller reif geworden ist und jetzt wegen des Regens nicht geerntet werden kann.“ Selbst wenn der Regen in den nächsten Tagen aufhöre, müssten die Felder erst abtrocknen, bevor die Mähdrescher zum Einsatz kommen könnten, sagt er.

Erst im Frühjahr zu nass, dann zu trocken und jetzt wieder zu nass

Eckel erinnert daran, dass die Felder im Frühjahr wegen nasser Böden kaum befahrbar waren und die Landwirte noch im Juni über extreme Trockenheit geklagt haben. „Es soll hier keinesfalls der Eindruck entstehen, dass wir ständig jammern“, betont er. „Die derzeitigen Niederschläge haben ja auch einen positiven Effekt für Mais und Grünland.“ Es zeige sich aber, dass die Landwirtschaft insgesamt von zunehmenden Wetterextremen betroffen sei.

„In meiner Beobachtung ändern sich die Wetterlagen inzwischen nicht mehr so schnell wie früher. Solche langen Trocken- oder Niederschlagsphasen, wie wir sie jetzt haben, gab es früher nicht“, sagt Eckel.

Anders als beim Getreide kommen die Niederschläge für Mais und Grünland wie gerufen, sagt Matthias Eckel. „Der Mais geht jetzt in die Blüte und füllt sich mit dem Kolben, das ist der wichtigste Teil der Pflanze. Dafür ist das Wetter ideal.“ Auch das Grünland profitiere vom Regen, sagt Eckel. „In diesem Jahr sind mit Sicherheit vier bis fünf Grasschnitte möglich. Das freut vor allem die Tierhalter, deren Vorräte in den Dürrejahren sehr gelitten hatten.“ (Susanna Battefeld)