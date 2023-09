Edersee auf Platz drei von Deutschlands Lieblingsseen

Von: Cornelia Höhne

höh © Heinz Hilberg/pr

Der Edersee ist beliebt in ganz Deutschland. Bei einer Online-Wahl zu Deutschlands Lieblingsseen landete der Stausee auf Platz drei.

Liebster See der Deutschen ist der Bodensee, gefolgt vom Scharmützelsee in Brandenburg.

„Wir freuen uns sehr“, kommentierte Claus Günther vom Edersee Marketing das herausragende Abschneiden beim Voting. „Das ist auch für uns der Wahnsinn und wir sind stolz, so einen tollen See vor der Haustür zu haben“.

Edersee ist der Lieblingssee in Hessen

Über 2000 deutschen Seen konkurrierten um den Titel „Dein Lieblingssee 2023“. Der Edersee in Waldeck-Frankenberg landete auf dem dritten Platz und wurde basierend auf den Ergebnissen des größten Online-Votings zu deutschen Seen auf der Website seen.de auch zum Lieblingssee in Hessen gewählt. Rund 240 000 Klicks entfielen auf den ganz persönlichen Lieblingssee – davon über 5,5 Prozent auf den Edersee. (Cornelia Höhne)