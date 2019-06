Eder-, Twiste- und Diemelsee mit "ausgezeichneter Wasserqualität"

Badestellen im Landkreis Waldeck-Frankenberg

+ © pr Sehr gute Wasserqualität haben die Seen im Landkreis, hier der Twistesee © pr

Die Badesaison an den Seen in Waldeck-Frankenberg beginnt am 1. Juni. Das Labor „Umwelthygiene Marburg“ hat Ende Mai Proben entnommen - bei sechs von sieben Seen lautet das Urteil "ausgezeichnet".