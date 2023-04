Edersee: Andrang im neuen Besucherzentrum an der Edertalsperre

Teilen

Blick auf das Jahrhundertbauwerk: Besucher genossen in der Panoramalounge den Ausblick in exklusiver Lage auf die Edertalsperre. © Sabine Degenhardt

Das neu eröffnete Besucherzentrum am Sperrmauervorplatz und der Überlauf der Edertalsperre lockten am Wochenende (22./23. April) Tausende an den Edersee.

Edersee – Bilder in der Medienlandschaft vom überlaufenden Stausee und aktuelle Nachrichten vom neuen Besucherzentrum mit Panoramablick auf die Talsperre animierten Ausflügler zum spontanen Besuch. Für den rechten Zeitpunkt an der zeitweise überlaufenden Talsperre brauchte es indes ein bisschen Glück.

Reger Andrang in der Tourist-Info

Schauen und informieren: Im neuen Besucherzentrum herrschte reger Andrang. © Sabine Degenhardt

Das Besucherzentrum war ab Samstagvormittag durchgehend gut besucht, sagte Graziella Lindner vom Edersee Marketing, die in der Tourist-Info im Erdgeschoss regen Andrang verzeichnete. Die Gäste zeigten sich nach ihren Angaben begeistert von der Ausstellung und waren angetan von dem Gebäude, das sich architektonisch an die Sperrmauer anlehnt. Es stellt symbolisch ein herausgeschnittenes Teilstück dar.

Besucher erkundeten es im Inneren – erlebten das Foyer als „Schnitt durch die Mauer“, ließen in der Panoramalounge die Seele baumeln, genossen die Aussicht auf der Terrasse und tauchten in der Ausstellung ein in die Geschichte des Edersees.

Eintauchen in die Geschichte: Fotos und Broschüren und die Ausstellung boten jede Menge Informationen. © Sabine Degenhardt

Weiterhin Chance auf kurzzeitigen geringen Überlauf

Rund um die Sperrmauer herrschte Hochbetrieb. In der Außengastronomie war kaum ein Platz frei, vor Eisdielen bildeten sich lange Warteschlangen. Fahrgastschiffe beförderten Touristen über den vollen Stausee. Das überwiegend sonnige Wetter nutzten Besucher zu einem Spaziergang bei Frühlingserwachen. Auch am Sonntag war lebhafter Ausflugsverkehr am Edersee zu beobachten.

Menschenmassen drängten sich auf dem Sperrmauerplatz; links das neue Besucherzentrum. © Sabine Degenhardt

An der Edertalsperre besteht nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Weser weiterhin die Chance auf einen kurzzeitigen geringen Überlauf des Edersees.

Die Tourist-Information im neuen Besucherzentrum und die kostenpflichtige Ausstellung sind in den Sommermonaten täglich von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Von November bis April stehen die Türen von 10 bis 16 Uhr offen. (Sabine Degenhardt)