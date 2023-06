Markus Buschmann hat die Edersee-Sperrmauer im Vorgarten

Gut 3,50 Meter breit und 1,20 Meter hoch ist die Edersee-Sperrmauer im Vorgarten von Markus Buschmann am Waldecker Berg in Korbach. Zahlreiche Goldfische leben in dem Teich. © Julia Janzen

Hier reiht sich ein Blickfang an den nächsten: Markus Buschmann hat sein Haus am Waldecker Berg in eine Besonderheit verwandelt. „Ich wollte etwas haben, was sonst niemand hat“, sagt er. Das ist ihm gelungen.

Korbach - „Schloss am Waldecker Berg“ steht auf einem Schild, das an einer Seite des Hauses prangt. Ursprünglich habe er das Haus aus den 60er-Jahren mal in ein Schloss umbauen wollen, sagt Buschmann und lacht. Daraus wurde zwar nichts. Doch zu sehen gibt es dennoch jede Menge.

Das fängt schon beim Gang zur Haustür an. Rechts ist der Blick frei auf den Teich für die Goldfische, begrenzt durch einen Nachbau der Edersee-Sperrmauer. 3,50 Meter breit ist sie und gut 1,20 Meter hoch, gebaut hat sie Markus Buschmann möglichst originalgetreu, hat sich an zahlreichen Fotos orientiert. Aus Beton ist die Sperrmauer entstanden, insgesamt ein Jahr habe der Bau etwa gedauert. Im kleinen Edersee finden sich nicht nur Fische, sondern auch ein Schiffswrack unter Wasser und ein größeres, rostiges Schiff liegt auf Grund gelaufen am Rand des Teichs. Dort sammelt Buschmann Spenden für die Kinderkrebshilfe. Das Geld kann über ein Rohr ins Schiff befördert werden.

20 Meter misst der Schwimmteich, auch ein Sprungbrett gibt es. Am Haus steht „Schloss am Waldecker Berg“. © Julia Janzen

Getrennt vom Miniatur-Edersee liegt, links vom Eingang ins Haus, der Schwimmteich. 20 Meter lang ist das Becken, in dem der Korbacher regelmäßig seine Bahnen zieht. Wenn es kalt ist, dann im Neoprenanzug, erzählt er. Im Winter sei es auch schon mal möglich gewesen, darauf Schlittschuh zu fahren oder Eisstockschießen zu machen. An einem Ende des Beckens gibt es sogar ein Sprungbrett. Allerdings: Weil das Becken lediglich 1,20 Meter tief sei, könne man nur einen flachen Köpper hinein machen - oder aber eine „Arschbombe“, wie Buschmann mit einem Augenzwinkern sagt. Das Wasser, das durch Pflanzen und eine Filteranlage gereinigt wird, läuft übrigens in einem Kreislauf, ist ausschließlich Regenwasser.

Das Hexenhäuschen hat Buschmann für seine Lebensgefährtin gebaut. Darin stehen Tische und Stühle und ein Deko-Ofen. © Julia Janzen

Ebenfalls von außen sichtbar: Das schiefe Hexenhäuschen. „Das habe ich für meine Freundin zum 40. Geburtstag gebaut“, sagt der Bäcker- und Konditormeister. Im Innern stehen einige Tische und Stühle, außerdem ein alter Ofen als Dekoration. Ein weiterer Blickfang im Garten ist ein Turm am Randes des Hauses. Eine Wendeltreppe gab es bereits, als Buschmann einzog. Er hat sie ummauert und mit einem Dach versehen, so ist ein Burgturm daraus geworden - spektakuläre Aussicht vom Dach auf die Stadt inklusive.

Wenige Meter neben dem Turmaufgang befindet sich eine Terrasse, sie gehört zu einer der beiden Ferienwohnungen, die „Buschi“ eingerichtet hat. Derzeit dümpelt im Wasser unter der Terrasse noch ein altes Kanu. Ein Teil des Bootes soll bald einen Platz finden in der Sauna.

Die Ausmaße der Sperrmauer werden vor allem von hinten deutlich. Buschmann macht keine Entwürfe von seinen Bauten, er arbeitet anhand von Fotos. © Julia Janzen

Für alles, was der Korbacher baut, nutzt er wenn möglich recycelte Materialien. Immer wieder hat er im Laufe der Jahre von abgerissenen Gebäuden oder Baustellen aus der Umgebung Steine oder Holz geholt, um sie zu nutzen, hat Gebrauchtes über Ebay Kleinanzeigen gekauft, auch aus dem Steinbruch Dorfitter stammt Material. Eine weitere Besonderheit: Was er sich in den Kopf gesetzt hat, baut er einfach, Entwürfe oder Pläne macht Markus Buschmann nicht. Damit scheitere er dann auch manchmal, gesteht er ein. Doch dann versuche er es einfach noch mal. Seine Freundin Nicole Fritz unterstützt ihn bei all seinen Plänen, gern packt sie auch kräftig mit an.

Und fertig ist Markus Buschmann noch lange nicht, wie er sagt. Die nächsten Projekte sind schon im Werden. Dazu gehört unter anderem eine Zugbrücke vor der Haustür. Ein paar Verankerungen sind schon angebracht, die nötigen Motoren für die Ketten sollen auf dem Hausdach einen Platz finden. Vom kleinen Edersee aus soll dann noch ein Bach entstehen in Richtung Terrasse und auch das lang ersehnte Schloss Waldeck soll kommen, zumindest im Kleinformat. Das möchte er am Edersee-Teich bauen, auch eine Seilbahn soll dort entstehen.

Im Spendenschiff wird Geld für die Kinderkrebshilfe gesammelt. © Julia Janzen

Im Werden ist auch ein besonderer Verleih. Unter dem Carport - das einzige Projekt, das mit professioneller Hilfe geplant wurde - soll ein Verleih für nostalgische Kinderwagen entstehen. Ein paar hat der Korbacher schon, die will er noch restaurieren.

Das alles braucht aber seine Zeit, meist habe er nur vormittags Zeit, zu bauen, sagt er. Sein Arbeitsweg ist übrigens ein kurzer, in der ehemaligen Tiefgarage des Hauses hat er sein Eis-Labor eingerichtet, dort kreiert er Eissorten und -torten. jj