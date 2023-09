Edertaler Haus von 1971: Luftwärmepumpe wirkt ohne Zusatzdämmung

Von: Matthias Schuldt

Die Luftwärmepumpe als Nachfolgerin der Ölheizung hat das erste Abrechnungsjahr hinter sich und Friedhelm Geitz (rechts), hier mit André Landskron, ist rundum zufrieden mit der Bilanz. © Matthias Schuldt

Friedhelm Geitz, der im eigenen Haus (Baujahr 1971) lebt, versteht das Ausmaß der Aufgeregtheit nicht, die sich an der Wärmepumpenfrage entzündet hat.

Wellen – All die Teufel, die von Kritikern des Heizungsgesetzes in diesem Zusammenhang an die Wand gemalt wurden, sind dem Edertaler nicht begegnet, nachdem er sich 2022 für eine Luftwärmepumpe entschied, in Nachfolge für die abgängige Ölheizung. Eine Auswahl von drei Horrorszenarien, die sich um den Einbau von Luftwärmepumpen ranken:

Eine Luftwärmepumpe lohne sich in Altbauten nur, wenn diese mit einem gewaltigen Aufwand zusätzlich gedämmt würden, hieß es vielfach in der hitzig geführten Debatte um das Heizungsgesetz.

Alte Heizkörper müssten ausgetauscht werden, da sie mit den niedrigen Vorlauftemperaturen einer Luftwärmepumpe die Wohnung nicht mehr ausreichend erwärmen könnten, ließ sich als weiteres Gegenargument in der Debatte ums Heizungsgesetz häufig vernehmen.

In vielen Altbauten müsse die Vorlauftemperatur mit einer Art Tauchsieder ergänzend zur Luftwärmepumpe erhöht werden, damit es nicht zu kalt bleibe im Haus – man heize also sehr teuer direkt mit Strom, lauteten andere Unkenrufe rund ums Heizungsgesetz.

All das treffe bei seinem Haus nicht zu, zieht Friedhelm Geitz nach dem ersten Abrechnungsjahr Bilanz. „Wir haben gebaut und sind 1971 in unser Haus eingezogen“, erzählt er. Das Außenmauerwerk ist 30 Zentimeter stark, bestehend aus Hohlblock- und Gittersteinen.

Dreierlei unternahm der Wellener seit damals in Sachen zusätzlicher Dämmung und das deutlich vor dem Heizungstausch. Er ließ Holzfenster mit Thermopen-Doppelverglasung einsetzen, dämmte die Obergeschossdecke zum Dachboden und die Kellerdecke. „Für beides gab es damals schon Förderung“, erinnert er sich.

Die 180 Quadratmeter Wohnfläche über zwei Geschosse wurden und werden über gewöhnliche Heizkörper beheizt. „Immer schon auf 21 Grad Celsius“, fügt er hinzu. Das sei für die Familie die Wohlfühltemperatur.

Hätte der Haushalt im vergangenen Abrechnungsjahr weiter mit Öl gefeuert, hätte er 3300 Liter zu rund 3300 Euro verbraucht.

Das hätte einem Gasverbrauch von etwa 2000 Kubikmetern entsprochen, die mit 1958 Euro zu Buche geschlagen wären.

Die Wärmepumpe nahm 12 800 Kilowattstunden zu je 33 Eurocent in Anspruch plus 90 Euro Zählergebühr. So löste sie Verbrauchskosten in Höhe von 4224 Euro aus.

Allerdings nur rechnerisch. Denn Friedhelm Geitz kombinierte die Wärmepumpe mit Solarthermie. Letztere steuerte gratis 3800 Kilowattstunden für Warmwasser und Heizung bei, sodass sich die Verbrauchskosten der Wärmepumpe auf 3060 Euro reduzieren.

In dieser Kombination ist sie also günstiger als die alte Ölheizung, aber deutlich teurer als die Erdgasvariante. Noch. Das sagt Geitz: „Denn die CO2-Bepreisung kommt und dann wird das Heizen mit Gas deutlich teurer.“

Seine persönliche Rechnung zur Wärmepumpe fällt ohnehin noch weitaus günstiger aus, weil Geitz auch über eine Fotovoltaik-Anlage verfügt. Diese lieferte im Abrechnungszeitraum 6771 Kilowattstunden Strom, die Familie Geitz daher für die Wärmepumpe nicht zukaufen musste. So belaufen sich im Hause Geitz die Kosten für den Betrieb der Wärmepumpe in der abgelaufenen Abrechnungsperiode auf 825 Euro netto.

Die Investition: Ankauf und Installation von Wärmepumpe und Solarthermieplatten plus Ausbau und Entsorgung der alten Ölheizung kosteten 48 000 Euro. „Wir haben 45 Prozent Förderung erhalten, sodass wir einen Eigenanteil von 26 400 Euro tragen“, rechnet Geitz vor. Hätte er sich zu einer neuen Gasheizung als Alternative entschlossen, wäre die Förderung ausgeblieben und Familie Geitz hätte 26 000 Euro ausgegeben.

Die Firma von André Landskron (Affoldern) hat das Projekt im Hause Geitz in Wellen umgesetzt. Das war vor dem Beginn des Ukraine-Krieges.

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) erwartet in seiner Studie 2023 für das laufende Jahr die Produktion und Installation von 350 000 Wärmepumpen in Deutschland und für 2024 rund 500 000 Geräte. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen jährlich etwas weniger als eine Million Stück in Deutschland dazu kommen.

Und die Kaufpreise? Im Frühjahr rechnete der Energieberaterverband laut „Tagesschau“ mit einem Absinken im Lauf der anstehenden zwei Jahre. Mit Blick auf Förderprogramme und deren Entwicklung geht André Landskron von einem Ausgleichseffekt aus Sicht der Kunden aus: Bleibt die Förderung hoch, sinken die Preise für die Geräte nicht so stark, wie es der Markt bei einem Absenken oder irgendwann Auslaufen der Förderung wohl mit sich brächte. Der Branchenverband BWP erwartet unterdessen Mietpumpen im Sinne von Wärme-Contracting als Lösung, wo Privaten das Geld für einen Kauf fehlt. (Matthias Schuldt)