Edertals Parlament debattiert über „Region gegen Rassismus“

Von: Matthias Schuldt

Aufkleber am Rathaus: Bald erhalten Edertals öffentliche Gebäude ihn in Schildform. © Matthias Schuldt

Die Gemeinde Edertal bringt Schilder mit der Aufschrift „Region gegen Rassismus“ an ihren öffentlichen Gebäuden an.

Edertal – Das beschloss die Gemeindevertretung auf Antrag der SPD mit 17 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen und einem „Nein“. Edertal folgt damit dem Beispiel der Stadt Waldeck aus der Vorwoche. Die zwei Edertaler FDP-Abgeordneten waren bei der Sitzung am Donnerstagabend im Giflitzer DGH verhindert, hatten sich dem Antrag aber im Vorfeld angeschlossen. Auf Zusatzantrag der Grünen entschied sich das Parlament, die Wildunger Integrationsbeauftragte Ute Claßen von der VIA Flüchtlingshilfe einzuladen. Über ihre Einschätzungen und Erfahrungen zum Thema Rassismus möchte sich die Gemeindevertretung informieren.

„Hier gibt´s keinen Rassismus“

Die Mehrheit der Abgeordneten versteht die Beschlüsse als Einstieg in eine anhaltende Auseinandersetzung mit dem Thema. Damit wolle man Rassismus, Rechtsextremismus, Demokratiefeindlichkeit und anderen Bedrohungen der Freiheitlich demokratischen Grundordnung in Deutschland entgegentreten. Das unterstrichen mehrere Rednerinnen und Redner in der Debatte, die der Abstimmung voranging.

Karl-Heinz Schäffer (CDU) wandte sich gegen die Schilder: „Viele, mit denen ich gesprochen habe, fühlen sich vor den Kopf gestoßen. In Edertal gibt es keinen Rassismus.“ Politische Meinungen gehörten nicht an öffentliche Gebäude, wie es in der DDR gang und gäbe gewesen sei.

„Eine klare, humanitäre Aussage“

Der Verfassungsschutz berichte von 1700 gesicherten Rechtsextremisten in Hessen, „das sind 0,03 Prozent der Bevölkerung“, unterstrich Schäffer. Er sieht daher keinen Anlass für die Aktion.

„Rassismus ist keine politische Meinung. Indem wir uns öffentlich dagegen wenden, äußern wir nicht etwa auch eine politische Meinung, sondern treffen eine klare, humanitäre Aussage“, antwortete Silke Backhaus (Grüne): „Wir dürfen Alltagsrassismus nicht unterschätzen. Das ist nicht nur ein Thema für den Verfassungsschutz.“

„Es gibt nichts Verwerfliches in Edertal“

Holger Blume (WIR Edertaler) pflichtete jedoch Schäffer bei: „Warum wollen wir Gebäude plakatieren? Wer sich verteidigt, klagt sich an. Es gibt nichts Verwerfliches in Edertal.“ Diese Aussage wollte Bürgermeister Klaus Gier nicht stehen lassen. „Wir haben auch in Edertal Bürger, die gegen Toleranz und Demokratie vorgehen“, hat er als beunruhigende Erkenntnis unter anderem aus Gesprächen mit der Polizei gewonnen.

„Wir müssen unseren jüngeren Generationen vermitteln, wohin derartiges, extremistisches Gedankengut führt“, ergänzte Sozialdemokrat Markus Jungermann.

Christopher Cegla (WIR) würde lieber Schilder „für Toleranz, statt gegen Rassismus“ aufhängen. Anders als ein „Dagegen“ löse ein „Für etwas“ nicht die von Karl-Heinz Schäffer benannten Abwehrreflexe aus: „Wir dürfen diese Menschen nicht nach rechts außen abdrängen, sondern müssen sie zurückgewinnen.“

„Beteiligen uns an der Initiative des Netzwerks für Toleranz“

Andreas Schaake wies diesen Ansatz für die SPD nicht pauschal ab, „aber mit den Schildern beteiligen wir uns eben an der im Landkreis existierenden Initiative des Netzwerks für Toleranz.“ Außerdem setzten die Schilder mit Blick auf den Fachkräftemangel, gerade in Hotellerie und Gastronomie, ein äußerlich sichtbares Signal der Willkommenskultur; einen Anreiz, in die Erlebnisregion Edersee zu kommen, hier zu arbeiten und zu leben. (Matthias Schuldt)