„Oh, wow, wie schön ist das“: Die Edertalsperre läuft über

Von: Matthias Schuldt

Die Edertalsperre läuft über und lockt zahlreiche Schaulustige bei bestem Fotowetter an. © Matthias Schuldt

Der Edersee in Waldeck-Frankenberg ist voll, die Edertalsperre läuft über.

Edertal - „Oh, wow, wie schön ist das“ – ein Teilnehmer einer Wandergruppe an der Sperrmauer am Edersee war am Mittwochmorgen (19. April) nicht der Einzige, dem bei bestem Fotowetter so ein Satz spontan entfuhr.

Es gilt, die Chance zu einem Besuch zu nutzen, denn länger als ein oder zwei Tage dürfte das Spektakel nach Ansicht von kundigen Beobachtern nicht dauern, weil momentan keine umfangreichen Regenfälle im Einzugsgebiet des Stausees in Sicht sind. Zwischen 10 und 20 Kubikmetern pro Sekunde werden aktuell aus dem See abgelassen.

Außerdem erwacht die Pflanzenwelt rund um den Edersee aus dem Winterschlaf und beansprucht mehr Niederschlag für sich, so dass nicht mehr so viel in der Talsperre landet. (Matthias Schuldt)

Hier gibt´s weitere Bilder vom Überlauf zum Genießen.

Der Edersee kann 200 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen Die Edertalsperre ist der drittgrößte Stausee in Deutschland. Es hat in den letzten Wochen viel geregnet, deshalb ist der See jetzt voll. Das Wasserstraßenamt Weser bestätigt, dass etwas Wasser abgelassen wird. Das passiert an 39 Stellen und es geht dann fast 50 Meter tief hinunter. Der Edersee kann 200 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen. Das zusätzliche Wasser wird genutzt, um den Wasserstand in der Weser und im Mittellandkanal zu erhöhen. Im letzten Sommer gab es jedoch wenig Wasser im Edersee. (red)