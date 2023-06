Förderung aus dem Swim-Programm

Ehrenamtliche ermöglichen Schwimmbadbetrieb im Walmebad: Nach 15 Jahren wieder warm duschen

Von: Elmar Schulten

Sie betreiben das Walmebad in Rhoden fröhlich im Team: Die Saison 2023 im Walmebad von Rhoden wurde von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Förderverein durch wochenlange Renovierungsarbeiten vorbereitet. © Elmar Schulten

Mit einem gewaltigen Sanierungselan ist der harte Kern des Fördervereins Walmebad in die neue Saison gestartet. Das Bad mit seinen Nebenanlagen präsentiert sich nun so schick und strahlend bunt wie wahrscheinlich nie zuvor in seiner Geschichte.

Diemelstadt-Rhoden – Schon während des Corona-Lockdowns trafen sich die Mitglieder, um bewegliche Deko-Kulissen für die Wand am hinteren Beckenrand zu schaffen. Als Winter- und Frühjahrsarbeit in 2023 hatten sich die Mitglieder vorgenommen, die Umkleidekabinen und Duschen wieder auf Vordermann zu bringen.

Dazu wurden Fliesen gelegt, neue Trennwände in Trockenbauweise eingezogen und ein neuer Durchlauferhitzer installiert. Das Ergebnis begeistert alle Besucher: Die Umkleiden wirken hell und freundlich und erstmals seit 15 Jahren kann man wieder warm duschen.

Renovierungsarbeiten voller Elan

Dabei wurde auf nachhaltiges Bauen geachtet: Türen, Fenster, Bänke und Tische wurden nicht etwa entsorgt, sondern fachmännisch wieder aufgearbeitet und am Ende frisch gestrichen. Sie habe früher noch nie mit Pinsel und Lackfarbe gearbeitet, erzählt Kunigunde Flettermann, aber das Streichen der Fenster habe ihr richtig Freude bereitet.

Ähnlich sei es mit dem Boden des Planschbeckens gewesen: Von ihrer Wohnung aus habe sie immer auf die einheitlich blaue Fläche geguckt. Nach Rücksprache mit dem Bauteam habe sie nun große bunte Fische und eine Seeschlange ins Becken gemalt, berichtet sie stolz und freut sich über die vielen spielenden Kleinkindern im Planschbecken.

Drei-Meter-Turm als Attraktion

Vorsitzender Helmut Butterweck kann ähnliche Erfolgsgeschichten vom Sprungturm erzählen. Der sei ursprünglich bei einem Freibad in Soest ausgebaut und für einen guten Zweck versteigert worden. Die neue Eigentümerin habe ihn dann sehr günstig an den Walmebad-Verein weiterverkauft.

So verfüge das Rhoder Freibad wieder über einen Drei-Meter-Turm über einem für diese Tiefe zugelassenen Becken. Der Erhalt dieses Sprungbeckens war mit erheblichen baulichen Aufwand verbunden.

320 Familienmitgliedschaften im Trägerverein

Unvergessen der Schreck, als sich vor zwei Jahren die Fliesen an der Schräge in das Tauchbecken auf breiter Front lösten. Doch die fleißigen Rhoder Freibad-Freunde konnten passende Ersatzliesen auftreiben und fachmännisch verbauen. Die Liste der gelungenen Arbeitseinsätze ist lang.

Nicht ohne Grund ist Helmut Butterweck stolz auf den Walmebad-Verein mit seinen 320 Familienmitgliedschaften: Hier sind viele fleißige Menschen versammelt, die alle Freude daran haben, das ehemals städtische Bad möglichst lange zu erhalten.“

Kiosk-Team im Schichtdienst

Bei der Gründung vor 19 Jahren habe es manchen Zweifler gegeben, ob das Vorhaben die ersten beiden Jahre überdauern könne. Doch inzwischen seien Fakten geschaffen worden, die niemand übersehen könne.

„Wir haben die anfallende Arbeit auf viele Schultern verteilt“, erzählt Butterweck und verweist auf die vielen Spezialisten-Teams: „Wir haben ein Kiosk-Team, das für jeden Tag der Woche Schichtdienst organisieren kann. Das bringt uns wichtige Einnahmen und erhöht die Aufenthaltsqualität auf unserer Sonnenterrasse.“

Spezialisten-Teams gebildet

Zum Technik-Team gehören neun Spezialisten. Im Bau-Team sind zehn Baufachleute ehrenamtlich im Einsatz. Das fünfköpfige Team „Beckenboden“ organisiert die regelmäßige Reinigung des Beckenbodens mit einem Unterwasserstaubsauger. Für die Wasserhygiene sind vier weitere Spezialisten nach den einschlägigen Sicherheitsunterweisungen im Einsatz.

Das Sport-Team ist eng mit den städtischen Sport-Coaches vernetzt und organisiert die Schwimmkurse. Dazu sind Rettungsschwimmscheine nötig, wie Monika Rauch-Trilling berichtet. Im Team Rasenpflege kümmern sich vier Personen um die richtige Länge der Grashalme auf den Liegewiesen. Das Team Grünpflege wünscht sich noch weitere Helfer mit „grünem Daumen“ für den Heckenschnitt und die Pflege der Beete.

Ofenkuchen backen für guten Zweck

Nur das reibungslose Zusammenspiel all der vielen ehrenamtlichen Helfer ermöglicht den Fortbestand des Trägervereins, denn nur etwa ein Viertel der laufenden Kosten wird über Eintrittsgelder gedeckt.



Ein weiteres Viertel erwirtschaftet das Kiosk-Team. Das dritte Viertel kommt bei Veranstaltungen Festen in die Kasse. So sind die Ofenkuchen-Bäcker des Walmebad-Vereins bei vielen Festen in der Diemelstadt gern gesehen. Das vierte Viertel der Schwimmbad-Finanzierung schließlich stammt aus Mitgliedsbeiträgen und vereinzelten Spenden.



Förderung aus dem Swim-Programm

Den einzigen festen Zuschuss von 3500 Euro bezieht der Verein vom Landkreis für die Organisation von Schwimmkursen für Kinder. Die Diemelstadt übernimmt Müllgebühren, Grundsteuer und Versicherung für die städtische Schwimmbad-Liegenschaft.



Die jüngsten Investitionen in Höhe von rund 100.000 Euro wurden mit 60 Prozent aus dem Swim-Programm des Landes Hessen gefördert.

Umbaupläne für mehr Energieeffizienz

Das war nur möglich, weil das Stadtparlament der Diemelstadt einer Co-Finanzierung von 35 Prozent zugestimmt hat Die restlichen fünf Prozent brachte der Verein aus Eigenmitteln auf. Nun hofft der Vorstand auf eine Neuauflage der Swim-Förderung: „Wir würden gerne unsere Heizung von Erdgas auf Wärmepumpe umstellen“, gibt Vorsitzender Butterweck die Richtung vor. Ziel sei es nämlich, das Freibad klimaneutral zu betreiben.



Das Geld für Investition ist in Rhoden gut angelegt. Da sind sich alle Vorstandsmitglieder einig: Die Sonnenterrrasse sei aktuell der einzige Treffpunkt in der Diemelstadt, seit es weder Pizzeria noch Café in der Stadt gebe. Zudem sei die Sonnenterrasse des Freibads barrierefrei zu erreichen.



Frühschwimmer sind begeistert

Für Kinder gebe es hier das Einkaufserlebnis der individuell zusammengestellten Schnucketüte, schwärmt Claudia Okel schmunzelnd. Unbezahlbar seien schließlich die Schwimmkurse, die nun wieder für jeweils maximal Teilnehmer angeboten werden. Im vergangenen Jahr haben 28 Diemelstädter Kinder ihr Seepferdchen im Walmebad geschafft, zwölf legten die Prüfungen für das Bronze-Abzeichen ab.



Frühschwimmer können täglich von 7 bis 10 Uhr im 24 Grad warmen Wasser ihre Runden drehen. Legendär sind die Freibadbesucher, die morgens mit dem Bademantel aus dem Auto steigen. (Elmar Schulten)